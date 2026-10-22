Поэтический вечер в честь Алампы прошел в Якутске

22 октября в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся поэтический вечер «Намчы тыллаах талыыта Алампа», посвящённый 140-летию со дня рождения одного из основоположников якутской литературы, поэта и драматурга Анемподиста Ивановича Софронова — Алампа.

Мероприятие собрало в гостиной Дома дружбы народов почитателей таланта выдающегося писателя, оставившего огромный след в якутской культуре. Алампа вошёл в историю как первый якутский драматург, основатель театра, первый журналист, издававший якутские газеты и журналы, переводчик, критик и философ.

Вечер открылся проникновенным чтением стихотворения «Төрөөбүт дойду» в исполнении народного поэта, заслуженного учителя республики, наставника олонхо, почётного члена Олонхо-театра Никандра Прокопьевича Тимофеева. Его выступление задало тёплую и торжественную атмосферу вечера.

С глубоким интересом собравшиеся слушали выступление учёного Валентины Григорьевны Семеновой, посвящённое жизни и творчеству Алампа, его роли в становлении якутской драматургии и театра.

Учащиеся и учителя Якутской национальной гимназии им. Чиряевых представили инсценировку «Баарбын барытын бар дьоммор…», а артистка Саха академического театра им. П. А. Ойунского Ирина Никифорова исполнила отрывок из поэмы «Ытык хайалар кэпсэтиилэрэ». Народный театр Хатасского культурного центра «Тускул» представил художественное прочтение поэзии Алампа, а также прозвучали песни на его стихи.

Своими размышлениями о значении творчества Алампа поделились поэт, прозаик и журналист, член Союза писателей Якутии и Международного сообщества писательских союзов Наталья Владимировна Михалёва — Сайа, поэтесса Наталья Васильева — Алдаана, прочитавшая стихотворение «Үрүҥ түүн анныгар», и заслуженная артистка республики, лауреат Государственной премии им. П. А. Ойунского Елена Васильевна Слепцова — Куорсуннаах.

Завершился вечер выступлением артиста Театра эстрады им. Ю. Е. Платонова Николая Гоголева, который прочитал стихотворение Алампа «Аҕабар сурук», прозвучавшим как завет великого поэта потомкам.

Поэтический вечер «Намчы тыллаах талыыта Алампа» стал данью глубокого уважения к великому сыну якутского народа, чьё творчество и сегодня продолжает вдохновлять и объединять людей.