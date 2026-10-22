«Сахафильм» и «Беларусьфильм» снимут совместный фильм

По итогам встречи гендиректора «Сахафильм» Алексей Егоров и «Беларусьфильм» Дмитрий Семёнов подписали соглашение о сотрудничестве — его ключевой пункт — работа над совместным художественным фильмом. Проект уже выходит из стадии подготовки: есть сценарий, определены режиссёры с обеих сторон, а съёмки планируется начать в следующем году. Они пройдут и в Беларуси, и в России.

Фильм будет посвящён общим ценностям, дружбе народов и доброй истории. Как отметил Айсен Николаев, опыт белорусских коллег особенно ценен для Якутии — в том числе на фоне строительства в Якутске крупнейшего за Уралом кинопавильона полного цикла. Дмитрий Семёнов подчеркнул, что кинематограф служит мостом между культурами, поэтому стороны с энтузиазмом берутся за проект.