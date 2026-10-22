Стань частью великой оперы: Воссоздай образ героя Аиды

Конкурс костюмов «Ожившая фреска»

К премьере оперы Джузеппе Верди «Аида», которая осуществляется при поддержке Минкультуры РФ, объявляем конкурс костюмов. Воплотите одного из четырёх героев — Аиду, Амнерис, Радамеса или Амонасро — и участвуйте в розыгрыше пригласительных на премьеру.

Как участвовать

1️⃣ Создайте образ своего героя — костюм, украшения, грим.

2️⃣ Снимите фото, где видно костюм и ваше воплощение образа.

3️⃣ Пришлите работу на почту gtoib14press@mail.ru до 2 ноября включительно. В теме письма укажите «Ожившая фреска». В самом письме — фамилию, имя, контактный телефон и имя героя, которого вы воплотили.

Все участники, приславшие образ, попадают в розыгрыш. Двух победителей определим случайным образом и ответим им письмом на ту же почту, с которой пришла работа.

Призы — два

Пригласительный билет на двоих на «Аиду» 19 ноября + программка спектакля с автографами

Пригласительный билет на двоих на «Аиду» 21 ноября + программка спектакля с автографами

Кто может участвовать: любой желающий, без ограничений по возрасту и месту проживания. За участников младше 14 лет работу присылает родитель или законный представитель.

Как получить приз: победителям придёт письмо-ответ на их заявку. Забрать пригласительный и программку можно лично в кассе театра в Якутске (пр. Ленина, 46/1) начиная с 6 ноября и не позднее времени начала спектакля, при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Отправку почтой мы не осуществляем, приз не обменивается и не переносится на другую дату.

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