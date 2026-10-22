Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

22.10.2026 11:36
чтение: 1 мин
Происшествия

Экипаж в ловушке непогоды? Перевернулся борт ГИБДД

Борт ГИБДД опрокинулся в поселке Чернышевский Мирнинского района

Кадры с места дорожного происшествия: автомобиль ДПС слетел с трассы и лег на бок на дне глубокого кювета. Что именно привело к аварии — сложные погодные условия, гололед на загородном участке или опасный маневр — на данный момент неизвестно.

Ждем официальной информации от пресс-службы Госавтоинспекции Якутии, чтобы прояснить все обстоятельства этого инцидента

Читайте также:

Источник: AZZIMOOD / ЯКУТИЯ
Фото: AZZIMOOD / ЯКУТИЯ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное