22.10.2026 11:36
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Экипаж в ловушке непогоды? Перевернулся борт ГИБДД
Борт ГИБДД опрокинулся в поселке Чернышевский Мирнинского района
Кадры с места дорожного происшествия: автомобиль ДПС слетел с трассы и лег на бок на дне глубокого кювета. Что именно привело к аварии — сложные погодные условия, гололед на загородном участке или опасный маневр — на данный момент неизвестно.
Ждем официальной информации от пресс-службы Госавтоинспекции Якутии, чтобы прояснить все обстоятельства этого инцидента
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Источник: AZZIMOOD / ЯКУТИЯ
Фото: AZZIMOOD / ЯКУТИЯ
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