Звезда сериала «Ведьмак» приедет на Якутский кинофестиваль

Австралийский актер Махеш Джаду, сыгравший в сериале «Ведьмак», примет участие в международном кинофестивале в Якутске. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на организаторов мероприятия.

В сериале «Ведьмак» от Netflix австралийский актер Махеш Джаду исполнил роль Вильгефорца из Роггевеена.

Вильгефорц — один из ключевых, сильнейших и наиболее амбициозных чародеев Континента, член Капитула Магов. Если в первом сезоне он представляется союзником главных героев, то в последующих раскрывается как опасный манипулятор и главный скрытый антагонист, стремящийся заполучить силу Цири.

IX Якутский международный кинофестиваль состоится с 4 по 9 ноября. Махеш Джаду будет участвовать в образовательной программе кинофестиваля.

«В этом году команда фестиваля расширилась. Программным директором стал известный кинокритик, член Союза кинематографистов РФ Сергей Анашкин. География фестиваля тоже стала шире: среди участников — представители Индии, Мексики, Японии, Китая, Кыргызстана и Монголии. Всего в фестивале примут участие 11 стран. Среди них будут актеры, участие примет известный киноактер Махеш Джаду. Конкурсная программа обещает быть насыщенной и интересной. Не менее увлекательной будет и внеконкурсная: зрителей ждут премьеры фильмов, в том числе кыргызский проект «Айтматов». Фестиваль откроется фильмом Эдуарда Новикова «На краю света». Его официальная премьера состоится именно на фестивале», — рассказал организатор мероприятия, руководитель кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров.

В программе IX Якутского международного кинофестиваля — основной конкурс игрового полнометражного кино, внеконкурсные и специальные показы, деловая и образовательная программы, творческие встречи и мастер-классы. Центральным событием станет основной конкурс, в котором примут участие полнометражные игровые фильмы российского и зарубежного производства. Главная награда — «Золотые снежные очки» — будет вручена за лучший игровой фильм. Обладатели «Серебряных снежных очков» определяются в категориях: специальный приз жюри, лучшая режиссерская работа, лучшая женская роль и лучшая мужская роль.