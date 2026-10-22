Новый жесткий закон оставит молодежь без популярных гаджетов

Принят закон о запрете розничной продажи вейпов в Якутии

На XX очередном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) приняли Закон № 421‑7 «О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Республики Саха (Якутия)». Законодательная инициатива была внесена группой народных депутатов, в числе которых А. Д. Корнилов, А. П. Атласов, Г. Р. Балакшин и другие.

Доклад по проекту представил Алексей Корнилов, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по предпринимательству и туризму. Основной целью законопроекта является защита здоровья населения, в первую очередь несовершеннолетних. По данным, озвученным в ходе обсуждения, подростки в возрасте 15–17 лет составляют порядка 45 % потребителей вейпов, а пик приобщения к этой привычке приходится на 15 лет. Привлекательность продукции для молодёжи во многом обусловлена наличием вкусовых добавок, что способствует формированию никотиновой зависимости и росту заболеваний дыхательной системы.

Ключевые параметры предлагаемого регулирования: запрет распространяется на электронные системы доставки никотина с жидкостной основой (вейпы) и жидкости к ним; электронные устройства с нагревом стиков под действие нормы не подпадают; срок действия ограничений — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года; право субъектов РФ устанавливать такие ограничения предусмотрено федеральным законодательством (Федеральный закон № 186‑ФЗ).

В ходе обсуждения были представлены разные позиции. Депутаты акцентировали приоритет защиты подрастающего поколения и необходимость снижения доступности никотинсодержащей продукции.

Федот Филиппов, Дмитрий Панько — сделали упор на воспитательную и школьную практику. Проблема повсеместна, дети используют вейпы в школах, иногда даже с молчаливого согласия родителей. Считают запрет необходимым без дополнительных обсуждений.

Александр Подголов — привёл историческую аналогию с запретом продажи клея «Момент» в киосках в 1995 году: тогда тоже не хотели брать ответственность, но запрет сработал. Подчёркивал, что подростки легче начинают с вейпов, чем с обычных сигарет, и призывал не «либеральничать».

Иван Луцкан — аргументировал с медицинской стороны: упомянул заболевание EVALI (поражение лёгких из‑за вейпинга), случаи тяжёлых поражений у подростков, токсическое воздействие на лёгкие и нервную систему, привёл цитату эксперта Минздрава. Призвал поддержать законопроект как меру защиты детей.

Андрей Николаев — высказывал сомнения, что запрет вейпов подтолкнёт часть потребителей к сигаретам и стикам, напомнил про людей, которые используют вейпы как способ снизить вред при отказе от курения.

Александр Сусоев — задавал уточняющие вопросы о том, что именно попадает под запрет (HQD и т. п.) и как трактуется «розничная продажа» (в том числе про опт и пункты общепита).

Виктор Лебедев — спросил про внесение изменений в КоАП РС(Я) и про срок вступления в силу (почему не с 1 января, а с 1 марта).

Гавриил Алексеев — уточнял, как запрет будет работать применительно к маркетплейсам (Ozon, Wildberries).

Ринат Хусаинов, Николай Бугаев, Татьяна Шарова и другие — участвовали в постановке вопросов: о числе предпринимателей, последствиях для бизнеса, трактовках терминов.