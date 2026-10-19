Больше, чем золото: Театр Маяковского и Нордголд объявили о масштабном партнерстве

«Больше, чем золото»: Театр Маяковского и Нордголд запускают совместную культурную программу в Якутии

Компания Нордголд и Театр Маяковского в Год культуры в Республике Саха (Якутия) дали старт новой совместной программе «Больше, чем золото». Первой точкой на карте проекта станет Якутск.

Театр Маяковского и компания Нордголд делают первые шаги в рамках новой совместной программы «Больше, чем золото». Проект направлен на развитие культурного сотрудничества между городами присутствия горнодобывающей компании – и символично, что он стартует в год, объявленный в Якутии Годом культуры.

«Для Театра Маяковского эта программа – важный шаг. Мы надеемся, что первые совместные проекты в регионе станут началом большого и долгосрочного сотрудничества, которое будет расти и наполняться новыми инициативами: спектаклями, образовательными программами, встречами и возможностями для живого культурного обмена», – подчеркнула директор Театра Маяковского Екатерина Лапшина.

Первой точкой на карте программы станет Якутск. 12 ноября Маяковка представит здесь главы из спектакля-альманаха «Истории» режиссёра и художественного руководителя Театра Егора Перегудова, созданного к 100-летию Театра, с участием народных и заслуженных артистов России. Откроет программу совместная пресс-конференция при участии представителей Театра Маяковского и компании Нордголд.

В феврале–марте 2027 года «Больше, чем золото» продолжится в Олекминске. Маяковка привезёт уже ставший культовым в Москве спектакль «Поиск продолжается», созданный вместе с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». В его основе – три новеллы, написанные по документальным историям. Кроме того, артисты Маяковки проведут для жителей города бесплатные мастер-классы по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому движению.

«Приезд Театра Маяковского с программой к его 100-летию с народными и заслуженными артистами России – это событие, которое, я уверен, найдёт отклик у самой искушенной публики. А то, что к жителям Олекминского района вместе с большим искусством придут бесплатные мастер-классы по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому движению, делает программу по-настоящему драгоценной», – отметил Андрей Варламов, руководитель представительства компании Нордголд в Республике Саха (Якутия).

Нордголд уделяет пристальное внимание экологии, развитию персонала и местных сообществ. В числе приоритетных направлений социальной поддержки Нордголд — образование, в том числе профессиональное, устранение цифрового неравенства, детский спорт, сохранение биоразнообразия, традиций и культуры коренных народов Севера, а также поддержка культурных инициатив в регионах присутствия.

Горнодобывающая компания Нордголд объединяет золотодобывающие предприятия в России и за рубежом, штаб-квартира находится в Москве. Основные производственные мощности Нордголд в России расположены в Якутии, где компания последовательно развивает золотодобывающий кластер вокруг флагманского месторождения Гросс.

Театр Маяковского за годы своего существования несколько раз менял свое название. C 1922 года до 1943 года это был Театр Революции. С 1943 по 1954 год – Московский театр Драмы, и с 1954 года по настоящее время – Московский театр имени Вл. Маяковского. В 1964 году театру было присвоено звание Академического. С мая 2022 года художественным руководителем Московского академического театра имени Вл. Маяковского является режиссер Егор Перегудов. Сегодня это один из самых посещаемых театров Москвы.