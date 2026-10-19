Константин Степанов

Владимир Индигирский: О концерте Константина Степанова и оркестре «Якутия».

«Таптал ырыалара» или «Песни любви» — концерт под таким названием состоялся в Доме дружбы народов 18 октября 2026 года. Под оркестр «Якутия» с эстрадным составом Николая Пикутского, была представлена программа, посвященная к 15-летию творческой деятельности Отличника культуры Якутии, призёра республиканских песенных конкурсов — Константина СТЕПАНОВА.

В зале было много зрителей, вероятно, вдохновленными праздниками: региональным Днём Матери и Всероссийским Днём Отца. Вся исполненная программа, состоящая из песен якутских мелодистов, шедевров итальянской музыки, шлягеров зарубежной, советской эстрады — была творчески переосмысленна в оркестровой эстрадной транскрипции, изобилуя импровизационным началом. Это интересное музыкальное содружество, ставшее своего рода мостиком между эстрадной и народной музыкой, была усилена акустическими инструментами. Замечательная оркестровка сквозила насыщенным смыслом, где буквально каждая гармония и подголосок вызывала интерес. Сам оркестр «Якутия», как самостоятельная творческая единица, является музыкальным продюсерским центром «Восхождение».

Необходимо подчеркнуть, что за 15 лет певческой деятельности у певца сформировалась собственная аудитория, среди которых старшее поколение и молодёжь.

Ценители и поклонники творчества К. Степанова

Повторю, что программа вечера, посвящена к Дню Матери и Отцу, стала смысловой опорой содержания концерта.

«Мы хотим напомнить всем, что нужно больше внимания уделять своим родителям, своим мамам. Поэтому этот концерт можно даже назвать семейным» — говорил дирижёр, накануне встречи со зрителями.

Так оно и случилось. Исполняемые песни были обращены к любви родной земле, к родителям, к добрым чувствам.

Исполнение песни

Основу программы концерта составили популярные якутские песни, раскрывшие литературный текст произведений — «Кыыс Амма» (В.Ноев), «Кубалар»- Лебеди (И. Дохунаева — Н. Слепцов), «Таптал ырыата» — Песня любви (И. Гоголев- З. Степанов), «Эн хаарга сардаана үүннэрдиҥ» — Снежная сардана (И.Егоров-Танаринский — А. Егоров), «Маҥнайгы тапталбар» — Первой любви (А. Дмитриев- Чүмэчи), «Сулустар» — Звёзды (П. Туласынов — В. Индигирский), «Таптыыбын» — Люблю (М. Куличкина — Г. Шахурдина), «Мин ыллыы кэлиэҕим» — Приду петь (Е. Андреева- Н. Семёнов).

Мария Шапошникова

В программу вошёл сольный номер молодой оперной певицы, сестры певца — Марии Шапошниковой, высоко и полётно исполнившей «Lo ti penso amore»(Б.Роуз — Н. Паганини).

Андрей Протопопов в сопровождении Романа Степанова

Не подкачал своего друга, автор-исполнитель — Андрей Протопопов представивший на суд зрителей собственную песню на стихи П.Окоёмова — Уйаны Бүөтүр «Ама умнар үһүбүөн» — «Неужели я забуду», а также песню Анны Барашковой «Хоптолор » (Чайки).

Увлекла зал прозвучавшая популярная пьеса В.Власова «Бассо-остинато» в исполнении популярного виртуоза — баяниста. лауреата Международных и Всероссийских конкурсов — Владимира Боярского.

В исполнении К. Степанова прозвучали классические мировые композиции: «О sole mio» Э.Капуа и «Cant Help Falling in Love» Х. Перетти, с танцевальными песнями певца 60-х годов Полада Бюль-Бюль Оглы: «Шейк» и «Долалай» — расширившие не только репертуарное географическое пространство, но и вокальное мастерство певца.

Танцевальный коллектив «Кыталык»

Отмечу, что неожиданно, в программе концерта с редким сюжетным видеоконтентом, с приглушенной световой атмосферой накатывалась звуковая волна бэк-вокальной группы. Царившее лирико-романтическое настроение зала разбавлял молодёжный танцевальный коллектив «Кыталык» под руководством Алёны Давыдовой.

Усилило внимание зрителей участие в концерте ОТЦА героя сцены — заслуженного работника культуры Якутии, баяниста, учителя музыки, мелодиста и композитора — Романа Степанова -Толбон.

(Слева-направо): В. Индигирский, Р. Степанов, С. Васильев, А. Егоров на ысыахе

Необходимо подчеркнуть, что Роман Константинович, родной брат композитора Захара Степанова (1932 — 2018). Он — уважаемый член Союза авторов-песенников Якутии, пользующийся непререкаемым авторитетом среди своих земляков и любителей музыки. Безусловно, в такой знаменательный день, он не мог остаться безучастным в празднике сына, где под шквал аплодисментов прозвучали его авторские песни: «Сирдээҕи аналбар»- Спутнице жизни (В.Григорьев — Р. Степанов), «Аҕаккам» — Отец (К.Степанов — Р. Степанов), «Ийэҕит сылааһын иҥэрэн» — Дыхание матери (К. Степанов — Р. Степанов), «Эйигин аларга көрсөөрү» — Вдохновение (М. Куличкина — А. Дмитриев -Чумэчи), «Ийэкээм» — Моя мать (В. Гоголев — Уйул5ан — Р. Степанов — Толбон) в исполнении Константина Степанова.

Подчеркну, что особый колорит звуковой акустики усилили народные инструменты, придавшие музыкальным произведениям национальную особенность и уникальность.

Прозвучало двадцать одна профессиональная партитура. Проделана огромная работа художественного руководителя оркестра, заслуженного деятеля искусств Якутии, маэстро — Николая ПИКУТСКОГО.

Не могу не вспомнить концерт международного проекта «Единство Шёлкового пути» 2025 года, где дирижёру совместного Российско-Китайского оркестра, доценту кафедры музыкального искусства АГУКИ — Николаю ПИКУТСКОМУ вручили высокое звание «Заслуженный деятель искусств РС(Я)», где под его руку «лилась» и очаровывала каждого — божественная музыка двух государств.

Дирижёр Н. Пикутский — доцент кафедры музыкального искусства, лауреат международных и всероссийских конкурсов, заслуженный деятель искусств РС(Я), ученик, яркий и выразительный продолжатель дирижерской профессии Николая КИСЛЕНКО.

Николай Пикутский

Николай Владимирович — музыкант, с высокими личностными качествами, требовательный к себе и в работе. Чувствовалась его демократическая направленность управления творческим коллективом «Якутия», наполненная истинным самозабвенным трудом художника, где его управление оркестром предавалось к какому-то таинственному вдохновению, где музыканты находились в полном распоряжении своего руководителя.

Отмечу, что мастерство дирижёрской техники Пикутского связано с высочайшим мастерством, артистизмом, позволяющее снискать уважение и признание широкой публики.

Более того, верю, что создавая программу концерта Маэстро в союзе с Константином Степановым позаботился не только о способности искусства заражать волнением человеческие сердца, но и об увлекательности и доходчивости программы.

Подчеркну, что тщательно выбранная песня в исполненной программе привлекла каждого — выразительностью мелодии с богатым диапазоном, художественными достоинствами.

Вот и сейчас, на протяжении всего концерта, маэстро Николай ПИКУТСКИЙ и певец Константин СТЕПАНОВ неукоснительно шли вместе с музыкой, выполняя её требование, выраженное в синтезе непогрешимого одухотворенного совместного исполнения, с высоким строем ансамблевой мысли.

Не потому ли, каждый зритель ощутил удивительный ансамблевый баланс между оркестром и певцом, где голос певца удачно ложился на оркестровую палитру звучания и уникальный своеобразный тембр голоса К.Степанова звучал душевно и свободно.

В пение К. Степанова ощущалась многовековая музыкально-вокальная культура якутского народа, с тонким сочетанием музыкально-сценического реализма с живым оркестром пасторального звучания.

В свою очередь, Н. Пикутский с удачной оркестрованной партитурой, с правильно выбранной метроритмикой — усилил романтический имидж певца, диктовавший основу для размаха необходимой величественности или камерности для очерчивания лирического настроения. Всё это воплотилось в общем коллективном искусстве вокалиста и оркестра «Якутия».

Одним словом, два ярких таланта с огромным мастерством и безупречным вкусом нашли новые мысли и чувства в песнях, погружая зрителя в их содержаниях, заложенные авторами.

Верю, что Наставникам и Учителям, любезно пригласившего их ученика на свой концерт: Заслуженную артистку РСФСР и РС(Я), легендарную оперную диву, профессора — АЙЮ НИКОЛАЕВНУ ЯКОВЛЕВУ и народного артиста Якутии, мэтра якутской песни — АРКАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА АЛЕКСЕЕВА — доставило истинное наслаждение мягкое звучание голоса их воспитанника, объединенного цельным вокальным языком.

Аркадий Алексеев с букетом цветов от героя праздника

Итак, певец, исполнитель, победитель престижного конкурса «Этигэн хомус» Константин СТЕПАНОВ не утратил свою классическую сдержанность, неукоснительного выполнения вокальных задач, логично ориентируясь в живом тембральном звучании эстрадного оркестра. Его глубокая и фанатичная любовь к пению, стремление к поиску истинных ценностей, в каждой исполняемой песне, была ощутима.

Думаю, что поразила каждого заключительная песня, вызвавшая слушательскую симпатию, взволновано исполнившего певцом — свой хит «Ийэкээм» (Мама) на слова Василия Гоголева — Уйуулҕан на музыку Отца -Романа Степанова- Толбон.

Обобщенная мысль выбранного финального заключения песенного концерта «Таптал ырыалара» или «Песни любви», безусловно продемонстрировала возросшее мастерство певца, доставила минуты душевной благодарности к самому близкому и родному человеку — Матери и Отцу!

Герои концерта Константина Степанова c ведущими: Ютой Стрекаловской, Артуром Семёновым

Одним словом, прослушанный концерт Константина СТЕПАНОВА в сопровождении эстрадного оркестра Николая ПИКУТСКОГО «Якутия» вновь воскресила святые понятия: Любовь, Бережность и Благодарность.

Вот за эти душевные минуты художественных мотиваций, где душа устремляется в высь, где музыка, исполнитель и зритель сливаются вместе воедино, растворившись в искусстве — стоит ходить на такие концерты. Браво!!!