Владимир Индигирский: О концерте Константина Степанова и оркестре Якутия
Владимир Индигирский: О концерте Константина Степанова и оркестре «Якутия».
«Таптал ырыалара» или «Песни любви» — концерт под таким названием состоялся в Доме дружбы народов 18 октября 2026 года. Под оркестр «Якутия» с эстрадным составом Николая Пикутского, была представлена программа, посвященная к 15-летию творческой деятельности Отличника культуры Якутии, призёра республиканских песенных конкурсов — Константина СТЕПАНОВА.
В зале было много зрителей, вероятно, вдохновленными праздниками: региональным Днём Матери и Всероссийским Днём Отца. Вся исполненная программа, состоящая из песен якутских мелодистов, шедевров итальянской музыки, шлягеров зарубежной, советской эстрады — была творчески переосмысленна в оркестровой эстрадной транскрипции, изобилуя импровизационным началом. Это интересное музыкальное содружество, ставшее своего рода мостиком между эстрадной и народной музыкой, была усилена акустическими инструментами. Замечательная оркестровка сквозила насыщенным смыслом, где буквально каждая гармония и подголосок вызывала интерес. Сам оркестр «Якутия», как самостоятельная творческая единица, является музыкальным продюсерским центром «Восхождение».
Необходимо подчеркнуть, что за 15 лет певческой деятельности у певца сформировалась собственная аудитория, среди которых старшее поколение и молодёжь.
Повторю, что программа вечера, посвящена к Дню Матери и Отцу, стала смысловой опорой содержания концерта.
«Мы хотим напомнить всем, что нужно больше внимания уделять своим родителям, своим мамам. Поэтому этот концерт можно даже назвать семейным» — говорил дирижёр, накануне встречи со зрителями.
Так оно и случилось. Исполняемые песни были обращены к любви родной земле, к родителям, к добрым чувствам.
Основу программы концерта составили популярные якутские песни, раскрывшие литературный текст произведений — «Кыыс Амма» (В.Ноев), «Кубалар»- Лебеди (И. Дохунаева — Н. Слепцов), «Таптал ырыата» — Песня любви (И. Гоголев- З. Степанов), «Эн хаарга сардаана үүннэрдиҥ» — Снежная сардана (И.Егоров-Танаринский — А. Егоров), «Маҥнайгы тапталбар» — Первой любви (А. Дмитриев- Чүмэчи), «Сулустар» — Звёзды (П. Туласынов — В. Индигирский), «Таптыыбын» — Люблю (М. Куличкина — Г. Шахурдина), «Мин ыллыы кэлиэҕим» — Приду петь (Е. Андреева- Н. Семёнов).
В программу вошёл сольный номер молодой оперной певицы, сестры певца — Марии Шапошниковой, высоко и полётно исполнившей «Lo ti penso amore»(Б.Роуз — Н. Паганини).
Не подкачал своего друга, автор-исполнитель — Андрей Протопопов представивший на суд зрителей собственную песню на стихи П.Окоёмова — Уйаны Бүөтүр «Ама умнар үһүбүөн» — «Неужели я забуду», а также песню Анны Барашковой «Хоптолор » (Чайки).
Увлекла зал прозвучавшая популярная пьеса В.Власова «Бассо-остинато» в исполнении популярного виртуоза — баяниста. лауреата Международных и Всероссийских конкурсов — Владимира Боярского.
В исполнении К. Степанова прозвучали классические мировые композиции: «О sole mio» Э.Капуа и «Cant Help Falling in Love» Х. Перетти, с танцевальными песнями певца 60-х годов Полада Бюль-Бюль Оглы: «Шейк» и «Долалай» — расширившие не только репертуарное географическое пространство, но и вокальное мастерство певца.
Отмечу, что неожиданно, в программе концерта с редким сюжетным видеоконтентом, с приглушенной световой атмосферой накатывалась звуковая волна бэк-вокальной группы. Царившее лирико-романтическое настроение зала разбавлял молодёжный танцевальный коллектив «Кыталык» под руководством Алёны Давыдовой.
Усилило внимание зрителей участие в концерте ОТЦА героя сцены — заслуженного работника культуры Якутии, баяниста, учителя музыки, мелодиста и композитора — Романа Степанова -Толбон.
Необходимо подчеркнуть, что Роман Константинович, родной брат композитора Захара Степанова (1932 — 2018). Он — уважаемый член Союза авторов-песенников Якутии, пользующийся непререкаемым авторитетом среди своих земляков и любителей музыки. Безусловно, в такой знаменательный день, он не мог остаться безучастным в празднике сына, где под шквал аплодисментов прозвучали его авторские песни: «Сирдээҕи аналбар»- Спутнице жизни (В.Григорьев — Р. Степанов), «Аҕаккам» — Отец (К.Степанов — Р. Степанов), «Ийэҕит сылааһын иҥэрэн» — Дыхание матери (К. Степанов — Р. Степанов), «Эйигин аларга көрсөөрү» — Вдохновение (М. Куличкина — А. Дмитриев -Чумэчи), «Ийэкээм» — Моя мать (В. Гоголев — Уйул5ан — Р. Степанов — Толбон) в исполнении Константина Степанова.
Подчеркну, что особый колорит звуковой акустики усилили народные инструменты, придавшие музыкальным произведениям национальную особенность и уникальность.
Прозвучало двадцать одна профессиональная партитура. Проделана огромная работа художественного руководителя оркестра, заслуженного деятеля искусств Якутии, маэстро — Николая ПИКУТСКОГО.
Не могу не вспомнить концерт международного проекта «Единство Шёлкового пути» 2025 года, где дирижёру совместного Российско-Китайского оркестра, доценту кафедры музыкального искусства АГУКИ — Николаю ПИКУТСКОМУ вручили высокое звание «Заслуженный деятель искусств РС(Я)», где под его руку «лилась» и очаровывала каждого — божественная музыка двух государств.
Дирижёр Н. Пикутский — доцент кафедры музыкального искусства, лауреат международных и всероссийских конкурсов, заслуженный деятель искусств РС(Я), ученик, яркий и выразительный продолжатель дирижерской профессии Николая КИСЛЕНКО.
Николай Владимирович — музыкант, с высокими личностными качествами, требовательный к себе и в работе. Чувствовалась его демократическая направленность управления творческим коллективом «Якутия», наполненная истинным самозабвенным трудом художника, где его управление оркестром предавалось к какому-то таинственному вдохновению, где музыканты находились в полном распоряжении своего руководителя.
Отмечу, что мастерство дирижёрской техники Пикутского связано с высочайшим мастерством, артистизмом, позволяющее снискать уважение и признание широкой публики.
Более того, верю, что создавая программу концерта Маэстро в союзе с Константином Степановым позаботился не только о способности искусства заражать волнением человеческие сердца, но и об увлекательности и доходчивости программы.
Подчеркну, что тщательно выбранная песня в исполненной программе привлекла каждого — выразительностью мелодии с богатым диапазоном, художественными достоинствами.
Вот и сейчас, на протяжении всего концерта, маэстро Николай ПИКУТСКИЙ и певец Константин СТЕПАНОВ неукоснительно шли вместе с музыкой, выполняя её требование, выраженное в синтезе непогрешимого одухотворенного совместного исполнения, с высоким строем ансамблевой мысли.
Не потому ли, каждый зритель ощутил удивительный ансамблевый баланс между оркестром и певцом, где голос певца удачно ложился на оркестровую палитру звучания и уникальный своеобразный тембр голоса К.Степанова звучал душевно и свободно.
В пение К. Степанова ощущалась многовековая музыкально-вокальная культура якутского народа, с тонким сочетанием музыкально-сценического реализма с живым оркестром пасторального звучания.
В свою очередь, Н. Пикутский с удачной оркестрованной партитурой, с правильно выбранной метроритмикой — усилил романтический имидж певца, диктовавший основу для размаха необходимой величественности или камерности для очерчивания лирического настроения. Всё это воплотилось в общем коллективном искусстве вокалиста и оркестра «Якутия».
Одним словом, два ярких таланта с огромным мастерством и безупречным вкусом нашли новые мысли и чувства в песнях, погружая зрителя в их содержаниях, заложенные авторами.
Верю, что Наставникам и Учителям, любезно пригласившего их ученика на свой концерт: Заслуженную артистку РСФСР и РС(Я), легендарную оперную диву, профессора — АЙЮ НИКОЛАЕВНУ ЯКОВЛЕВУ и народного артиста Якутии, мэтра якутской песни — АРКАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА АЛЕКСЕЕВА — доставило истинное наслаждение мягкое звучание голоса их воспитанника, объединенного цельным вокальным языком.
Итак, певец, исполнитель, победитель престижного конкурса «Этигэн хомус» Константин СТЕПАНОВ не утратил свою классическую сдержанность, неукоснительного выполнения вокальных задач, логично ориентируясь в живом тембральном звучании эстрадного оркестра. Его глубокая и фанатичная любовь к пению, стремление к поиску истинных ценностей, в каждой исполняемой песне, была ощутима.
Думаю, что поразила каждого заключительная песня, вызвавшая слушательскую симпатию, взволновано исполнившего певцом — свой хит «Ийэкээм» (Мама) на слова Василия Гоголева — Уйуулҕан на музыку Отца -Романа Степанова- Толбон.
Обобщенная мысль выбранного финального заключения песенного концерта «Таптал ырыалара» или «Песни любви», безусловно продемонстрировала возросшее мастерство певца, доставила минуты душевной благодарности к самому близкому и родному человеку — Матери и Отцу!
Одним словом, прослушанный концерт Константина СТЕПАНОВА в сопровождении эстрадного оркестра Николая ПИКУТСКОГО «Якутия» вновь воскресила святые понятия: Любовь, Бережность и Благодарность.
Вот за эти душевные минуты художественных мотиваций, где душа устремляется в высь, где музыка, исполнитель и зритель сливаются вместе воедино, растворившись в искусстве — стоит ходить на такие концерты. Браво!!!
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