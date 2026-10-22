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22.10.2026 09:06
чтение: 1 мин
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#тест на грамотность

Вы — знаток русского языка, если найдёте ошибки в этих четырёх словах

Проверьте свою грамотность за 1 минуту
найти ошибки в 4 словах
надо найти ошибки в 4 словах

Сегодня у нас небольшой, но коварный тест на знание орфографии. Перед вами четыре слова, которые часто встречаются в школьных диктантах и повседневной переписке. Два из них написаны безупречно, а в двух допущена классическая ошибка. Сможете найти эти ошибки и лишние буквы?

1. Туннель

2. Фейерверк

3. Прецендент

4. Винигрет

Готовы проверить себя? Листайте ниже!

Правильные ответы: 1 и 2.

Ошибки допущены в словах 3 и 4.

1. Туннель — верно.
Слово пришло к нам из английского tunnel. В русском языке оно прочно закрепилось с двумя буквами «н». Частая ошибка — написание «тунель» с одной «н», но это прямое нарушение орфографической нормы. Запомните: туннель, как и тоннель (оба варианта написания допустимы, но удвоенная «н» сохраняется в любом случае).

2. Фейерверк — верно.
Слово заимствовано из немецкого Feuerwerk (дословно «огненная работа»). Первая часть Feuer переводится как «огонь», и на русский манер она исторически передаётся через «е». Популярная ошибка «файерверк» — это неграмотная калька с английского fire, которая в русском литературном языке не допускается.

3. Прецендент — ошибка.
Правильно: прецедент. Слово происходит от латинского praecedens («предшествующий»). Никакой буквы «н» перед «д» там нет и никогда не было. Эта ошибка возникает из-за ложной аналогии со словами «тенденция», «инцидент» или «агент». Запомните: прецедент — без «н» в середине.

4. Винигрет — ошибка.
Правильно: винегрет. Слово пришло из французского языка (vinaigrette), где в его основе лежит слово vinaigre (уксус). Исторически и орфографически в русском языке закрепилось написание через «е» в первом слоге. Мнемоническое правило: салат назван так из-за заправки на основе уксуса (вин-), а не из-за цвета или других ассоциаций. Поэтому только винегрет.

Сколько ошибок вы нашли с первого раза?
Делитесь результатами в комментариях и отправляйте этот тест друзьям или в семейный чат, чтобы проверить их грамотность!

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Источник: Иван Григорьев
Фото: Magnific

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