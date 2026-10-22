Школьный уровень

Решите математическую задачку (45 − 15) : 6 · 7 + (36 : 4) − 18

Проверьте свои математические навыки: решите этот пример и узнайте, не забыли ли вы правила школьной программы

Математические задачки — это отличный способ размять мозги, проверить внимательность и вспомнить базовые правила, которые мы когда-то учили в школе. Часто мы допускаем ошибки в простых примерах не потому, что не умеем считать, а потому что забываем о строгом порядке действий.

Давайте проверим, сможете ли вы решить эту задачку без единой ошибки!

(45 − 15) : 6 · 7 + (36 : 4) − 18 = ?

Засекли время? Нашли ответ? Тогда не спешите скроллить вниз — давайте сверимся с правильным решением.

Решение примера

Чтобы не допустить ошибку, нужно вспомнить золотое правило математики: сначала скобки, затем умножение и деление (слева направо), и только потом — сложение и вычитание (тоже слева направо).

Шаг 1. Вычисляем значения в скобках.

Первым делом решаем то, что спрятано в скобках.

В первых скобках: 45 − 15 = 30.

Во вторых скобках: 36 : 4 = 9.

Теперь наш пример выглядит намного проще: 30 : 6 · 7 + 9 − 18.

Шаг 2. Выполняем умножение и деление слева направо.

Это самый коварный этап, на котором многие спотыкаются. Действия выполняются строго по порядку, как они записаны.

Сначала делим: 30 : 6 = 5.

Затем умножаем полученный результат на 7: 5 · 7 = 35.

(Важно: нельзя сначала умножить 6 на 7! Деление и умножение равнозначны и выполняются слева направо).

Теперь выражение превратилось в: 35 + 9 − 18.

Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание слева направо.

Остался финальный рывок.

Сначала складываем: 35 + 9 = 44.

Затем вычитаем: 44 − 18 = 26.

Правильный ответ — 26.

Если вы получили именно это число, поздравляем: вы отлично помните правила порядка действий и обладаете завидной математической внимательностью!

А какой ответ получился у вас с первого раза?

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