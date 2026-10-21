Ежедневный гороскоп на четверг 22 октября 2026 года

Четверг рыбный день

гороскоп на четверг 22 октября

Луна и важные решения

Гороскоп на 22 октября 2026: 12, 13 лунный день. Растущая Луна. Луна находится в Рыбах.

После 06:00 утра пятницы, 23 октября, по московскому времени избегайте покупок, кроме продуктов и топлива, а также принятия важных решений.

Овен — 21 марта — 19 апреля

Отличный день для творчества — хорошая новость для вашего знака, ведь среди Овнов немало умельцев. Вы способны многое сделать своими руками, даже без специальной подготовки. Насладитесь уединением и позвольте себе роскошь заниматься тем, чем хочется.

Телец — 20 апреля — 20 мая

Прекрасный день для общения! Встречи с друзьями, участниками различных сообществ и близкими людьми — партнёрами, супругами и дорогими вам друзьями — будут тёплыми и оживлёнными. Вам захочется поделиться идеями и узнать, что происходит у других.

Близнецы — 21 мая — 20 июня

Сегодня вы на виду, и окружающие охотнее обычного прислушиваются к вам. К счастью, вам нравится делиться своими идеями! Вы также любите держать руку на пульсе событий, чтобы знать, что происходит вокруг. Сотрудничайте с коллегами.

Рак — 21 июня — 22 июля

Хотя по натуре вы домосед, путешествия вам тоже не чужды. Сегодня вполне может появиться желание куда-нибудь отправиться: вам хочется вырваться из привычной рутины и немного встряхнуться. Вы настроены узнать что-то новое. Возможно, вам также предстоит чему-то научить молодое поколение.

Лев — 23 июля — 22 августа

Хорошенько подумайте, как сделать свой дом более надёжным и уютным с практической точки зрения. Возможны семейные обсуждения. Не исключено, что вас заинтересует ремонт. Приложите усилия к улучшению своего жилья — ведь ваш дом — ваша крепость.

Дева — 23 августа — 22 сентября

Сегодня в отношениях с окружающими вам, возможно, придётся уступать больше обычного, поскольку Луна находится напротив вашего знака. Зато вы сможете говорить особенно убедительно! Возможно, вы чему-то научите других или сами узнаете нечто новое, что даст пищу для размышлений.

Весы — 23 сентября — 22 октября

Засучите рукава и займитесь делами. Это может касаться работы, здоровья, домашнего питомца или любого проекта, который вы выберете. В последнее время вы чаще задумываетесь о способах заработка. И деньги тоже тратите! Всё потому, что Солнце в вашем знаке придаёт вам энергии.

Скорпион — 23 октября — 21 ноября

Сегодня вы настроены творчески, поэтому день отлично подходит для проявления талантов — в искусстве или рукоделии. Он также благоприятен для непринуждённого общения и флирта. Можно отправиться на поиски интересных вещей для своего гардероба.

Стрелец — 22 ноября — 21 декабря

Сегодня ваши желания могут быть противоречивыми. С одной стороны, вам хочется общаться с людьми и участвовать в деятельности групп и организаций. С другой — вы будете рады отдохнуть дома, в привычной обстановке. Возможно, захочется спланировать будущее путешествие, ведь вас так и тянет куда-нибудь отправиться.

Козерог — 22 декабря — 19 января

Сейчас окружающие вами восхищаются: вы производите на всех хорошее впечатление. Воспользуйтесь этим, чтобы представить свою идею или предложение. Особенно удачно сегодня сложится общение с молодыми людьми и представителями творческих профессий. Другие готовы поддержать ваши начинания.

Водолей — 20 января — 18 февраля

Не отмахивайтесь от своих идей заработка: сегодня они могут оказаться стоящими. Разговоры с родителями, начальством и другими авторитетными людьми пройдут хорошо, поскольку окружающие видят в вас обаятельного и открытого человека. При этом сохраняйте терпение в отношениях с партнёрами, супругами и близкими. Вы ведь умеете.

Рыбы — 19 февраля — 20 марта

Отличный день для творческих проектов и любых занятий, расширяющих кругозор. Возможность кому-то помочь также принесёт вам удовлетворение: сегодня вы готовы идти навстречу другим. И это хорошо.

Если сегодня ваш день рождения

Сегодня вместе с вами день рождения отмечают певица Татьяна Овсиенко и актёр Сергей Маховиков (1963).

Вы обладаете богатым воображением, умеете сопереживать и любите внимание. Вы — доброжелательный чудак.

Этот год будет посвящён помощи другим, возможно, прежде всего семье. Заботьтесь о себе, чтобы у вас хватало сил поддерживать тех, кто обращается к вам за советом, утешением, помощью и ободрением. В этом году постарайтесь придать своему дому больше индивидуальности.

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