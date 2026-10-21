Ежедневный гороскоп на четверг 22 октября 2026 года
Луна и важные решения
Гороскоп на 22 октября 2026: 12, 13 лунный день. Растущая Луна. Луна находится в Рыбах.
После 06:00 утра пятницы, 23 октября, по московскому времени избегайте покупок, кроме продуктов и топлива, а также принятия важных решений.
Овен — 21 марта — 19 апреля
Отличный день для творчества — хорошая новость для вашего знака, ведь среди Овнов немало умельцев. Вы способны многое сделать своими руками, даже без специальной подготовки. Насладитесь уединением и позвольте себе роскошь заниматься тем, чем хочется.
Телец — 20 апреля — 20 мая
Прекрасный день для общения! Встречи с друзьями, участниками различных сообществ и близкими людьми — партнёрами, супругами и дорогими вам друзьями — будут тёплыми и оживлёнными. Вам захочется поделиться идеями и узнать, что происходит у других.
Близнецы — 21 мая — 20 июня
Сегодня вы на виду, и окружающие охотнее обычного прислушиваются к вам. К счастью, вам нравится делиться своими идеями! Вы также любите держать руку на пульсе событий, чтобы знать, что происходит вокруг. Сотрудничайте с коллегами.
Рак — 21 июня — 22 июля
Хотя по натуре вы домосед, путешествия вам тоже не чужды. Сегодня вполне может появиться желание куда-нибудь отправиться: вам хочется вырваться из привычной рутины и немного встряхнуться. Вы настроены узнать что-то новое. Возможно, вам также предстоит чему-то научить молодое поколение.
Лев — 23 июля — 22 августа
Хорошенько подумайте, как сделать свой дом более надёжным и уютным с практической точки зрения. Возможны семейные обсуждения. Не исключено, что вас заинтересует ремонт. Приложите усилия к улучшению своего жилья — ведь ваш дом — ваша крепость.
Дева — 23 августа — 22 сентября
Сегодня в отношениях с окружающими вам, возможно, придётся уступать больше обычного, поскольку Луна находится напротив вашего знака. Зато вы сможете говорить особенно убедительно! Возможно, вы чему-то научите других или сами узнаете нечто новое, что даст пищу для размышлений.
Весы — 23 сентября — 22 октября
Засучите рукава и займитесь делами. Это может касаться работы, здоровья, домашнего питомца или любого проекта, который вы выберете. В последнее время вы чаще задумываетесь о способах заработка. И деньги тоже тратите! Всё потому, что Солнце в вашем знаке придаёт вам энергии.
Скорпион — 23 октября — 21 ноября
Сегодня вы настроены творчески, поэтому день отлично подходит для проявления талантов — в искусстве или рукоделии. Он также благоприятен для непринуждённого общения и флирта. Можно отправиться на поиски интересных вещей для своего гардероба.
Стрелец — 22 ноября — 21 декабря
Сегодня ваши желания могут быть противоречивыми. С одной стороны, вам хочется общаться с людьми и участвовать в деятельности групп и организаций. С другой — вы будете рады отдохнуть дома, в привычной обстановке. Возможно, захочется спланировать будущее путешествие, ведь вас так и тянет куда-нибудь отправиться.
Козерог — 22 декабря — 19 января
Сейчас окружающие вами восхищаются: вы производите на всех хорошее впечатление. Воспользуйтесь этим, чтобы представить свою идею или предложение. Особенно удачно сегодня сложится общение с молодыми людьми и представителями творческих профессий. Другие готовы поддержать ваши начинания.
Водолей — 20 января — 18 февраля
Не отмахивайтесь от своих идей заработка: сегодня они могут оказаться стоящими. Разговоры с родителями, начальством и другими авторитетными людьми пройдут хорошо, поскольку окружающие видят в вас обаятельного и открытого человека. При этом сохраняйте терпение в отношениях с партнёрами, супругами и близкими. Вы ведь умеете.
Рыбы — 19 февраля — 20 марта
Отличный день для творческих проектов и любых занятий, расширяющих кругозор. Возможность кому-то помочь также принесёт вам удовлетворение: сегодня вы готовы идти навстречу другим. И это хорошо.
Если сегодня ваш день рождения
Сегодня вместе с вами день рождения отмечают певица Татьяна Овсиенко и актёр Сергей Маховиков (1963).
Вы обладаете богатым воображением, умеете сопереживать и любите внимание. Вы — доброжелательный чудак.
Этот год будет посвящён помощи другим, возможно, прежде всего семье. Заботьтесь о себе, чтобы у вас хватало сил поддерживать тех, кто обращается к вам за советом, утешением, помощью и ободрением. В этом году постарайтесь придать своему дому больше индивидуальности.
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