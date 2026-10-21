Я убил человека: Осознал и набрал супругу

В городе Якутске задержан подозреваемый в убийстве



Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя города Якутска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 19 октября 2026 года в одной из квартир жилого дома, расположенного на Вилюйском тракте города Якутска, подозреваемый со своим другом распивал спиртные напитки, и через некоторое время между ними возник конфликт.

В ходе ссоры подозреваемый кухонным ножом нанес множественные удары в грудную клетку потерпевшего, от чего тот скончался на месте через непродолжительное время.

Осознав произошедшее, мужчина позвонил своей супруге и сообщил об убийстве. В последующем он был задержан прибывшими сотрудниками полиции и доставлен к следователю. Мужчина помещен в изолятор временного содержания, ему будет избрана мера пресечения.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.