Лбом в лоб, а затем кулаком… Устроил кровавую расправу над сожительницей
Житель Кобяйского района осуждён за повторное рукоприкладство
Кобяйским районным судом Республики Саха (Якутия) вынесен приговор 64‑летнему жителю посёлка Сангар, признанному виновным в нанесении побоев своей сожительнице. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ — нанесение побоев лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.
Инцидент произошёл 1 августа 2026 года в доме потерпевшей в п. Сангар. В ходе ссоры мужчина нанёс ей серию ударов: один удар лбом в область лба, затем, повалив женщину на диван и удерживая её обеими руками, дважды ударил головой по лицу и дважды — кулаком правой руки в область левого уха. Итог рукоприкладства — множественные кровоподтёки на левой руке женщины: на внутренней стороне плеча и внешней стороне предплечья. Специалисты заключили: повреждения причинили потерпевшей физическую боль, но не повлекли вреда здоровью в смысле ст. 115 УК РФ.
Ключевым обстоятельством, из-за которого дело перешло из административной плоскости в уголовную, стало то, что на момент инцидента мужчина уже был привлечён к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ за аналогичные действия. Часть 1 ст. 116.1 УК РФ как раз устанавливает уголовную ответственность для лиц, повторно применивших насилие в период действия административного наказания. Таким образом, именно факт рецидива привёл к возбуждению уголовного дела.
В судебном заседании мужчина полностью признал вину, но отказался давать показания, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. Суд расценил признание вины как смягчающее обстоятельство.
При назначении наказания суд учёл: характер и степень общественной опасности преступления; личность виновного; его имущественное положение — подсудимый получает пенсию по старости; отсутствие отягчающих обстоятельств.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 000 руб. С учётом материального положения осуждённого суд предоставил рассрочку выплаты штрафа равными частями на 3 месяца.
Кроме того, с осуждённого в доход федерального бюджета взысканы процессуальные издержки — 15 038 руб. 40 коп., потраченные на оплату услуг адвоката по назначению.
Приговор не вступил в законную силу.
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