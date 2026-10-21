Здоровье нации: Итоги бесплатной терапии против гепатита С

Более 400 пациентов с гепатитом С в Якутии получили бесплатное лечение в 2026 году

В Якутии успешно реализуется программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. С начала 2026 года полный курс современной противовирусной терапии прошли 443 пациента, 98% из которых достигли полного излечения.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На реализацию мероприятий по лечению этой категории пациентов выделено финансирование из федерального и регионального бюджетов.

Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Лена Афанасьева подчеркнула значимость проводимых мероприятий:

«Обеспечение доступности современной противовирусной терапии пациентам с хроническим гепатитом С — важное направление здравоохранения республики. Реализация федерального проекта позволяет повышать доступность лечения и достигать высоких результатов».

Хронический вирусный гепатит С остаётся одной из серьёзных угроз для общественного здоровья. Главная опасность заболевания заключается в его скрытом течении. Инфекция может годами протекать бессимптомно, постепенно разрушая печень и приводя к развитию таких жизнеугрожающих состояний, как цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома (рак печени).

Ключевым инструментом в борьбе с болезнью является регулярное обследование. Пройти тестирование на наличие вируса гепатита С можно в рамках ежегодной диспансеризации, доступной каждому гражданину.

Министерство здравоохранения республики напоминает, что записаться на диспансеризацию можно несколькими способами:

🔹позвонить по единому номеру колл-центра 122;

🔹оформить заявку через портал «Госуслуги»;

🔹обратиться в регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Реализация федерального проекта способствует повышению доступности медицинской помощи, в том числе в амбулаторных условиях, и вносит вклад в достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

