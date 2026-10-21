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21.10.2026 15:37
чтение: 1 мин
Официально
#Джамиля Мамедова
#мировые судьи
#Ольга Машарипова

Депутаты утвердили двух мировых судей

Депутаты Ил Тумэна утвердили двух мировых судей

Избранные мировые судьи принесли присягу

В ходе двадцатого (очередного) пленарного заседания Ил Тумэна народными депутатами Якутии избраны мировые судьи двух судебных участков республики.

На должность мирового судьи судебного участка № 7 Булунского района избрана Джамиля Мамедова.

На должность мирового судьи судебного участка № 31 Усть-Алданского района избрана Ольга Машарипова. Избранные мировые судьи принесли присягу.

Напомним, пленарное заседание парламента проходит 21–22 октября в Якутске. Ключевым пунктом работы парламента станет старт бюджетного процесса. Народные депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона республики  «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов», а также проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на аналогичный трехлетний период.

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Источник: ЯСИА
Фото: Василий Кононов, пресс-служба Ил Тумэна

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