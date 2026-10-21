Депутаты утвердили двух мировых судей
Депутаты Ил Тумэна утвердили двух мировых судей
Избранные мировые судьи принесли присягу
В ходе двадцатого (очередного) пленарного заседания Ил Тумэна народными депутатами Якутии избраны мировые судьи двух судебных участков республики.
На должность мирового судьи судебного участка № 7 Булунского района избрана Джамиля Мамедова.
На должность мирового судьи судебного участка № 31 Усть-Алданского района избрана Ольга Машарипова. Избранные мировые судьи принесли присягу.
Напомним, пленарное заседание парламента проходит 21–22 октября в Якутске. Ключевым пунктом работы парламента станет старт бюджетного процесса. Народные депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона республики «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов», а также проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на аналогичный трехлетний период.
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