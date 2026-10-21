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21.10.2026 15:06
чтение: 0 мин
Официально
#кадровое назначение
#Николай Бочков

Кадровое назначение в правительстве республики

Кадровое назначение в правительстве республики

Бочков Николай Владимирович назначен первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

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Источник: max.ru/aisen_nikolaev
Фото: ЯСИА, Андрей Сорокин

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