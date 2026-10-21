21.10.2026 15:06
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Кадровое назначение в правительстве республики
Кадровое назначение в правительстве республики
Бочков Николай Владимирович назначен первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
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Источник: max.ru/aisen_nikolaev
Фото: ЯСИА, Андрей Сорокин
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