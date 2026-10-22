Новый год до трех часов! В 03:01 карета превратится в тыкву

В Якутии приняли в первом чтении закон о тишине. Новый год можно шумно отмечать до 03:00

Сегодня, 22 октября, на пленарном заседании Ил Тумэна обсудили республиканский закон о тишине. Документ определяет, когда и где нельзя шуметь, а в каких случаях шум допустим.

Законопроект внес прокурор Якутии. Сейчас правила тишины закреплены лишь в примечаниях к статье Кодекса об административных правонарушениях республики, что, по мнению прокуратуры, требует корректировки и отдельного правового регулирования.

При этом сами правила практически не меняются. Запрет на шум будет действовать в квартирах, больницах, детских садах, гостиницах, общежитиях, подъездах, на придомовых территориях и площадках. К нарушениям относятся громкая музыка, крики, пение, шумный ремонт, лай домашних животных.

В будние дни шуметь запрещено с 21:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 10:00. Кроме того, ежедневно с 13:00 до 15:00 действует тихий час. Исключение предусмотрено для новостроек, где в это время разрешен ремонт.

В законопроекте также перечислены случаи, когда шум допускается в запрещенные часы. Это ликвидация чрезвычайных ситуаций, благоустройство общедомового имущества, некоторые публичные мероприятия государственных органов и религиозные церемонии.

Новое исключение — празднование Нового года. С 22:00 31 декабря до 03:00 1 января шуметь будет разрешено.

Во время обсуждения законопроекта депутаты задали ряд вопросов. Иван Луцкан поинтересовался, как будут определять факт нарушения. Старший помощник прокурора Якутии Юлия Диодорова пояснила, что порядок останется прежним: протоколы будут составлять по обращениям жильцов органы местного самоуправления, административные комиссии или сотрудники полиции.

Владимир Федоров спросил, участвовали ли в разработке законопроекта органы местного самоуправления, которым предстоит заниматься его исполнением. Было сказано, что МСУ привлекут при подготовке ко второму чтению.

Нюргуяна Заморщикова спросила, что делать, если она хочет отмечать Новый год с 21:00, а не с 22:00. Юлия Диодорова ответила, что при определении этого периода учли правоприменительную практику. Однако отметим, что, согласно закону, в праздничные дни и так можно шуметь до 22 ч. — так что установленный период фактически продолжится без перерыва.

Два депутата предложили добавить в список исключений национальный праздник Ысыах. Они отметили, что в этот день якутяне массово встречают солнце и в противном случае всех придется штрафовать. Вопрос рассмотрят при подготовке законопроекта ко второму чтению.

В первом чтении законопроект принят: за проголосовали 57 депутатов, против — 1.