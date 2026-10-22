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22.10.2026 15:10
чтение: 1 мин
Якутск
#Дмитрий Садовников
#лучший партнер Китая
#Окружная администрация г Якутска

Прямиком из Китая: Садовников передает главную новость дня

Якутск — среди лучших партнеров Китая!

Нахожусь в Сиане. Сейчас здесь проходит масштабная конференция городов-побратимов, собравшая руководителей 147 городов из 62 стран мира. Мы здесь по приглашению нашего китайского друга — города Хулунбуир.

Главная новость: Якутск удостоен премии «Лучший партнер среди дружественных Китаю городов»! Мы разделили эту честь с такими гигантами, как Владивосток, Пенза, Минск, Гамбург, Пусан, Мельбурн и другие города.

Это высокое признание. Уверен, только начало большого пути. Впереди — совместные проекты в инфраструктуре, образовании и культуре. Будем перенимать лучший опыт и делиться своим!

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Источник: МАХ Дим Димыч Brief
Фото: МАХ Дим Димыч Brief

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