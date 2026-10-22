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22.10.2026 16:36
чтение: 1 мин
Культура
#Заслуженный художник РС(Я)

Признание таланта на госуровне: Художники обрели долгожданное почетное звание!

В Якутии учреждено почетное звание «Заслуженный художник Республики Саха (Якутия)»!

Сегодня на XX пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) во втором чтении принято постановление об учреждении нового почетного звания.

Напомним, что с таким предложением выступила председатель Союза художников Якутии Ольга Скорикова весной этого года во время встречи с главой Якутии Айсеном Сергеевичем Николаевым в Национальном художественном музее.

Благодаря его поддержке эта инициатива получила свое продолжение и сегодня обрела официальный статус. Особенно радостно, что такое решение принято в Год культуры в Якутии и в год 85-летия Союза художников республики. Наши художники своим трудом сохраняют историю, традиции и красоту родной земли. Их произведения знают и любят не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. И очень важно, чтобы их талант и многолетний труд получали заслуженное признание.

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Источник: Союз художников Якутии
Фото: Союз художников Якутии

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