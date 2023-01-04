04.01.2023
18:15
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Якутия

Главный редактор газеты «Якутия» уволилась

По информации источника из редакции газеты «Якутия», главный редактор старейшего печатного издания республики Елена Мироненко-Карпова написала заявление об увольнении.
Она возглавляла правительственную газету «Якутия» с 10 июня 2019 года. Елена много лет работала журналистом, замредактора газеты «Якутск вечерний».
По информации якутских телеграм-каналов, намечены и другие кадровые изменения в правительственных СМИ.

Фото: ЯСИА
Источник: Сетевое издание Sakhalife

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