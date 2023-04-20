Финансовая грамотность – со школьной скамьи. Сотрудники АЭБ провели лекцию для школьников

Сотрудники Алмазэргиэнбанка 20 апреля провели лекцию о правилах финансовой грамотности в Восточно-Сибирском лицее для учащихся 6-8 классов школы. В мероприятии также принял участие представитель МВД РФ.

В рамках лекции школьникам в доступной форме представлена познавательная и интересная информация о том, как управлять своими финансами, как накапливать средства.

Специалист Службы безопасности Алмазэргиэнбанка Владимир Черов рассказал о популярных вариантах мошенничества в сфере банковской деятельности, дал предупреждающие советы о том, как не стать жертвой мошенников.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска межмуниципального управления МВД РФ «Якутское» Владимир Нестеров поделился рекомендациями о том, как правильно реагировать на мошеннические действия.

Было отмечено, что существует множество способов оградить себя от мошенничества и скрытых платежей, в том числе проверка звонков от неизвестных абонентов, владельцев аккаунтов, подключение защищенного соединения при выполнении операций.

Весь процесс обучения проходил с использованием примеров и практических ситуаций, позволяющих школьникам быстро освоить и запомнить простые правила.

Для Алмазэргиэнбанка, как для ключевого финансового института развития Якутии, приоритетным направлением деятельности является развитие человеческого капитала. Обеспечение доступности знаний по финансовой грамотности рассматривается Банком как возможность внести свой вклад в просвещение и обучение якутян со школьных лет.