Есть мнение: Требования саталовцев к кому? Чья собственность?

В Телеграме а ответ на требования саталовцев напомнили об отвественности и самих члено СОНТ Сатал.

Иван Николаев высказал свое мнение:

Из всей этой катавасии с Саталом я так и не понял несколько вещей: — Кто председатель СОНТ Сатал? Почему ни в одной телеге не фигурировала его фамилия? — Почему этот босс саталовцев так и не прибыл в Сатал, чтобы решать проблему? По крайней мере, такое сложилось впечатление — был Садовников, был Григорьев, был Лепчиков, были разные замы. А вот о боссе саталовцев никто ничего не упомянул. Значит, забил и забился в нору (или уехал за бугор отдыхать)?

Тгк @yktimes также высказался об ответственности собственников Сатала:

Даже не знаешь как это воспринимать — бред сумасшедшего или последствия новогодних праздников. Требования саталовцев к кому? Ведь выполнить их могут только и исключительно сами саталовцы — члены СОНТ и больше никто. Например, электросетевое хозяйство в СОНТ — совместное имущество собственников и никто иной, кроме них, распорядиться им не может. Только сами собственники на общем собрании принимают решение о передаче своей собственности в руки ЯЭ. Ни мэрия, ни сами электрики не могут просто взять и забрать эти столбы с проводами. Даже если очень сильно захотят — закон не позволит. Это чужое имущество, которым они просто не имеют право распоряжаться. И так далее по всем пунктам.

В следующем посте тгк @yktimes продолжил развивать мысль: «С понимания того, где свое, а где чужое, и что за свое нужно отвечать и начинается ответственность»

В Сатале до сих пор, даже после аварии, не понимают, где их свое, и что они за свое отвечают. А власти помалкивают, что чинят сейчас чужое и потом выставят счет за этот ремонт Саталу. А если, допустим, тот же Стручков, счет не выставит, то выставят его самого с вопросом — куда он дел вверенные ему материальные ценности и за что произвел оплату работникам, занятым ликвидацией аварии на чужом имуществе? То же самое у Колодезникова и всех остальных. Кто-то ведь должен оплатить банкет за списанные материалы и оплату работ. С понимания того, где свое, а где чужое, и что за свое нужно отвечать и начинается ответственность. А без нее в управлении да и вообще в жизни ну никак. Или так как сегодня.