Это не новая страница: Это пустой пиар и издевательство над детьми!

И всё-таки мне, как родителю, чей ребёнок должен учиться в новой школе № 1 в центре Якутска, торжественно открытой ещё 1 сентября, хотелось бы получить ответ на простой вопрос: когда её наконец откроют не для чиновников и телекамер, а для детей?

Обращаюсь непосредственно к руководству республики, поскольку заказчиком строительства выступали республиканские структуры. Хватит торжественных церемоний и красивых отчётов. Назовите конкретную дату начала занятий!

Среди родителей активно обсуждают информацию о том, что новое здание до сих пор не включено в лицензию на образовательную деятельность. Более того, Роспотребнадзор якобы отказывает в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения из-за несоответствия здания установленным требованиям. Есть вопросы и к его антитеррористической защищённости, пишут подписчики Торбозного радио

Дошло до того, что распространяются слухи о возможном перепрофилировании здания под другое учреждение из-за его непригодности для размещения школы. А наши дети так и останутся во временных помещениях, куда их перевели на период строительства.

Поэтому требуем от руководства республики публичного и предметного ответа:

Что из перечисленного правда? Какие именно нарушения препятствуют открытию? Кто отвечает за их устранение? И главное — когда наши дети начнут учиться в новой школе?

Родители имеют право знать правду, а не довольствоваться слухами и обещаниями.

И если выяснится, что 1 сентября чиновники торжественно открыли школу, в которой нельзя учиться, возникает ещё один вопрос: Для кого открывали школу — для детей или для отчётов перед начальством?

Вот еще одно письмо:

Мне вот интересно: как эти чиновники вообще смеют смотреть в глаза детям?

Сотни детей больше месяца назад с помпой собрали в новой школе, торжественно объявили о начале нового жизненного этапа, о новой странице в истории…

А по факту эти же дети до сих пор учатся в стенах старого колледжа.

И после этого у кого-то ещё поворачивается язык называть это заботой о детях и об образовании?

Это не новая страница — это пустой пиар и издевательство над детьми.

Такие позорные истории как минимум должны заканчиваться досрочной отставкой министра образования республики!

Второе рождение: Старейшая школа столицы открыла свои двери

Отопления нет, лицензии нет: Жесткий бардак в многострадальной СОШ №1!