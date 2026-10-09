Опаснее, чем кажется: Что скрывает укус якутского слепня?

Тайны микромира на вечной мерзлоте: что скрывает укус якутского слепня

Якутия. Край, где температура зимой падает ниже минус 60, а земля скована многовековым льдом. Кажется, что в этом стерильном, вымороженном мире нет места микроскопической жизни. Но именно здесь, в условиях вечной мерзлоты, скрыта невидимая биологическая опасность, от которой зависит продовольственная безопасность целого региона.

Результаты, опубликованные в журнале «Паразитология», раскрывают невидимую опасность от таежного гнуса: обычные, надоедливые насекомые оказались переносчиками сложных микроорганизмов, о чем раньше в этом регионе просто не было точных данных. Российские учёные — генетики из Зоологического и Института цитологии РАН, сотрудники Академии наук Якутии и СПбГУ — не только обнаружили, но и впервые заглянули в генетический паспорт паразитов местных кровососущих насекомых.

Главный объект изучения — трипаносомы видового комплекса *Trypanosoma theileri*, обитающие в кишечнике слепней и комаров. Для человека эти одноклеточные паразиты безвредны. Однако для сельского хозяйства они представляют определенный риск. В организме крупного рогатого скота эти микроорганизмы обычно присутствуют в неактивной форме. Но при стрессе или ослаблении организма их активность может повышаться, что в свою очередь может привести к таким болезням животных как лихорадка, анемия, снижение иммунитета и, как следствие, резкому падению удоев. «Оценить фактический экономический ущерб от трипаносомозов крупного рогатого скота довольно сложно, — цитируют авторы мировую статистику. — Только для стран Африки к югу от Сахары ежегодный прямой ущерб из-за падежа животных оценивается в 1–1,2 млрд долларов США; с учётом косвенных факторов общие потери могут достигать 4,75 млрд долларов в год».

В ходе комплексной экспедиции исследователи вскрыли кишечники 133 слепней рода *Hybomitra*, собранных в окрестностях Якутска, Верхоянска, сёл Хомустахский наслег, Тит-Ары, Эльгяйский наслег, и 96 комаров родов Aedes и Culex, собранных в окрестностях столицы Якутии.

Цифры, полученные в Якутии, пугают своей плотностью. Заражённость слепней паразитами составила 44%. Почти каждый второй таёжный слепень несет в себе паразита. У комаров показатель ниже — 19%, что также представляет определенный риск для животных.

Однако самое интересное кроется в деталях. Генетический анализ маркеров 18S рРНК и gGAPDH выявил четкое разделение влияния. Ученые обнаружили два главных генотипа — *Tthα* и *Tthβ*. Слепни оказались носителями обеих генетических линий, а комары — исключительно второй. У комаров паразиты имели исключительно *Tthβ*, что указывает на приуроченность штаммов трипаносом к определённому спектру насекомых-хозяев.

В кишечнике обычных комаров учёные впервые для Дальнего Востока России обнаружили птичьи трипаносомы *Trypanosoma culicavium* и несколько видов моноксенных трипаносоматид — паразитов, которые проводят жизненный цикл внутри самого насекомого. Это *Crithidia brevicala*, *C. dedva*, *C. pragensis*, *Zelonia daumondi*.

На сегодняшний день известно, что трипаносомы группы *Trypanosoma theileri* передаются позвоночным животным при случайном поедании заражённых насекомых, или попадании фекалий последних на слизистые оболочки рта и носовой полости. Однако оценка генетического разнообразия и частоты встречаемости паразитов в переносчике позволит оценить риски для животноводства. Это не просто академический интерес. «Мы закрываем большое белое пятно на карте распространения паразитов», — констатируют специалисты.

Якутия знаменита своими аборигенными породами: якутской коровой и якутской лошадью. Эти животные — чудо эволюции, способное зимовать под открытым небом при экстремальных морозах, которых необходимо сохранить.

Работа, поддержанная грантом Российского научного фонда (№ 25-74-10071), дает якутскому животноводству шанс опередить невидимого врага.

Вечная мерзлота хранит не только мамонтов. Она хранит хрупкий баланс, на котором держится жизнь на Севере. И теперь, когда мы знаем генетические имена тех, кто пытается этот баланс нарушить, у нас появляется шанс его защитить.