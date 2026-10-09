Если вас накрывает тревога

Знакомое чувство — сердце бьется где-то у горла, в животе — спазм, мысли – одна хуже другой. Бесконечные дедлайны, замечание начальства, плохие новости. Причины у каждого свои и каждый из нас переживает ее по-своему: одного тревога заставляет мобилизоваться и действовать, другого парализует, у третьего вызывает панику, кто-то теряет бдительность, а кто-то становится сверхосторожным.

Откуда берётся тревога? Узнаем у специалиста.

— По оценке ВОЗ, тревожные расстройства встречаются чаще любых других психических нарушений, — говорит клинический психолог Якутского республиканского наркодиспансера Светлана Андросова. — Единственной причины у тревоги нет — ее запускает сочетание социальных, психологических и биологических факторов.

Как с ней справиться?

— Это вопрос привычек, и часть из них хорошо изучена.

Регулярная физическая активность даёт средний по величине эффект в отношении тревоги, сопоставимый с эффектом психотерапии и лекарств. Подойдёт любая нагрузка: ходьба, бег, плавание. Действие физической нагрузки связаны со снижением уровня гормонов стресса и выработкой эндорфинов.

Сон. Взрослым рекомендуется спать 7-9 часов в сутки. Помогает постоянное время подъёма и отказ от ленты новостей за час до отбоя. Ограничение информационного потока. Выберите один-два надёжных источника и проверяйте их не чаще 1-2 раз в день в отведенное время. Соцсети и форумы чаще подпитывают тревогу, чем сообщают что-то новое.

Осознанность. Ведение дневника, прогулка без наушника — любая практика, которая возвращает внимание в текущий момент. Эти занятия — как список мер самопомощи наряду с отказом от алкоголя и регулярным режимом дня.

Питание. Нервной системе нужны магний и витамины группы В, и получать их разумнее из сбалансированного рациона. К добавком стоит отнестись сдержанно. Помните: курсы витаминов лучше не начинать без врача, сначала — анализы. Самопомощь работает до определённого предела.

А если тревога держится неделями, мешает работать, спать, общаться, ничто, разумеется, не заменит визита к специалисту. Мне понравился совет психолога Марии Лобовой, которая, отвечая на вопрос, «к какому врачу обратиться с тревогой?» сказала: «Лучше всего к неврологу. Не только к грамотному, но и спокойному, чтобы в его поле уже становилось легче. Личность работает в любом случае, если она есть…». Тревожные расстройства лечатся, и чем раньше начать лечение, тем быстрее оно поможет.

Забота о своём психическом здоровье — такое же здоровое решение, как пойти к стоматологу с больным зубом.

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