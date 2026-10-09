Картофельные чипсы больше не покупаю, готовим дома: Хрустят как в магазине

Хрустят как в магазине!

картофельные чипсы

Приготовить хрустящие картофельные чипсы дома совсем несложно. Существует два основных способа: в духовке (более полезный и простой) и на сковороде во фритюре (максимально хрустящий, как магазинный). Ниже приведена подробная инструкция для обоих вариантов.

Ингредиенты

Картофель : 2–3 крупных клубня (лучше всего подходят крахмалистые сорта с белой или желтой мякотью, они лучше хрустят).

: 2–3 крупных клубня (лучше всего подходят крахмалистые сорта с белой или желтой мякотью, они лучше хрустят). Растительное масло : 2–3 ст. ложки (для духовки) или 300–500 мл для жарки (подсолнечное рафинированное, оливковое или масло авокадо — важно, чтобы масло было без сильного запаха и с высокой точкой дымления).

: 2–3 ст. ложки (для духовки) или 300–500 мл для жарки (подсолнечное рафинированное, оливковое или масло авокадо — важно, чтобы масло было без сильного запаха и с высокой точкой дымления). Соль : мелкая или морская (крупная соль плохо прилипает).

: мелкая или морская (крупная соль плохо прилипает). Специи по желанию: паприка, сушеный чеснок, черный перец, сушеный укроп, тертый пармезан или приправа «сметана и лук».

Необходимый инвентарь

Мандолина (овощерезка) или очень острый нож (главный секрет тонких чипсов).

Большая миска с холодной водой.

Бумажные или чистые кухонные полотенца.

Противень с пергаментом (для духовки) или кастрюля с толстым дном (для фритюра).

Способ 1: В духовке (Полезный и простой)

Нарезка: Тщательно вымойте картофель (чистить не обязательно, если кожура тонкая). Нарежьте его максимально тонкими и равномерными ломтиками (1–2 мм). Мандолина идеально справится с этой задачей. Замачивание: Положите ломтики в миску с ледяной водой на 30 минут. Это удалит лишний крахмал, из-за которого чипсы могут слипаться и подгорать. Сушка: Слейте воду и разложите ломтики на бумажных полотенцах в один слой. Сверху накройте еще одним полотенцем и аккуратно промокните. Картофель должен быть абсолютно сухим, иначе он будет париться, а не запекаться. Приготовление: Разогрейте духовку до 180–190°C. Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментом, в один слой (они не должны касаться друг друга). Сбрызните или аккуратно перемешайте ломтики с маслом прямо в миске перед выкладыванием. Запекание: Выпекайте 15–25 минут. Через 10 минут аккуратно переверните чипсы лопаткой. Следите внимательно: края начинают подгорать очень быстро! Как только они станут золотистыми, доставайте. Финал: Сразу же посыпьте солью и специями, пока чипсы горячие. Дайте им полностью остыть на решетке или противне (они станут хрустящими именно при остывании).

Способ 2: На сковороде во фритюре (Классический и супер-хрустящий)

Нарезка и замачивание: Повторите шаги 1 и 2 из способа для духовки. Сушка: Тщательно высушите ломтики бумажными полотенцами. Вода и горячее масло опасны, а лишняя влага сделает чипсы мягкими. Разогрев масла: Налейте в кастрюлю или глубокую сковороду масло слоем около 3–5 см. Разогрейте его до 170–180°C. Проверка без термометра: бросьте один ломтик картофеля в масло. Если вокруг него сразу начали активно пузыриться пузырьки, и он всплыл – масло готово. Жарка: Опускайте картофель небольшими порциями (не перегружайте сковороду, иначе температура масла резко упадет). Жарьте 2–4 минуты, периодически помешивая шумовкой, до светло-золотистого цвета. Извлечение: Достаньте чипсы шумовкой и сразу выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы убрать излишки масла. Финал: Посыпьте солью и специями, пока они горячие. Дайте остыть.

4 главных секрета идеальных чипсов

Равномерность: Чем ровнее ломтики, тем равномернее они приготовятся. Мандолина – ваш лучший друг. Удаление крахмала: Никогда не пропускайте этап замачивания в холодной воде. Абсолютная сухость: Влага – враг хруста. Сушите картофель очень тщательно. Солите сразу: Соль лучше всего прилипает к горячим чипсам сразу после того, как вы их достали из духовки или масла.

Идеи для необычных вкусов

Сырные : посыпьте мелким тертым пармезаном и сушеным чесноком за 5 минут до конца готовки в духовке.

: посыпьте мелким тертым пармезаном и сушеным чесноком за 5 минут до конца готовки в духовке. Острые : смешайте соль с кайенским перцем или чили-хлопьями.

: смешайте соль с кайенским перцем или чили-хлопьями. Барбекю: паприка (лучше копченая), немного коричневого сахара, чесночный порошок и щепотка кайенского перца.

Приятного аппетита! Если захотите поэкспериментировать, можно точно так же приготовить чипсы из батата, свеклы или цукини.

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