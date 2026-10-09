Продукт, который планомерно разрушает вашу личность и психику

Врач-психиатр-нарколог о влиянии алкоголя на психическое здоровье

Говоря о психическом здоровье, врачи не устают повторять, что алкоголь является одним из наиболее распространённых психоактивных веществ. Особую опасность представляет формирование алкогольной зависимости, которая влияет не только на самого человека, но и на его семью, профессиональную деятельность и социальные отношения.

— Злоупотребление алкоголем оказывает значительное негативное влияние на психическое здоровье. Оно может способствовать развитию или усилению депрессии и тревожности, нарушать сон, ухудшать память и внимание, изменять поведение и способствовать социальной изоляции, — говорит врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркодиспансера Алена Попова. — При длительном злоупотреблении существует риск формирования алкогольной зависимости, поэтому алкоголь нельзя рассматривать как безопасное средство борьбы со стрессом, тревогой или эмоциональными проблемами. Сохранение психического здоровья требует более эффективных и безопасных способов преодоления трудностей, а при возникновении признаков зависимости — своевременного обращения за медицинской и психологической помощью.

— Часто алкоголики оправдывают употребление алкоголя тем, что это, якобы, снижает тревожность…

— Первоначально употребление алкоголя может сопровождаться ощущением расслабления, снижением тревожности и повышением настроения, однако эти эффекты являются временными. При регулярном употреблении организм постепенно адаптируется к присутствию алкоголя и человеку может требоваться всё большая доза. Продолжительное воздействие алкоголя нарушает нормальную работу мозга и когнитивных функций. У человека могут ухудшаться память, внимание, способность концентрироваться и принимать решения. При тяжёлом и длительном злоупотреблении возможны выраженные нарушения познавательной деятельности.

Одним из наиболее распространённых последствий злоупотребления алкоголем является ухудшение эмоционального состояния. В долгосрочной перспективе это способно усилить негативные эмоциональные переживания. У людей, регулярно употребляющих алкоголь в больших количествах, повышается риск развития депрессивных симптомов, могут возникать апатия, чувство безнадёжности, снижение интереса к привычным занятиям, нарушения сна и постоянная усталость. Особенно опасным является формирование замкнутого круга: человек испытывает подавленность и употребляет алкоголь, чтобы почувствовать облегчение, но после окончания действия алкоголя его эмоциональное состояние ухудшается. В результате возникает желание снова употребить спиртное.

— Как зависимость от алкоголя меняет человека, Алена Георгиевна?

— Алкоголь способен нарушать нормальную структуру сна. Сон становится менее полноценным и может сопровождаться частыми пробуждениями, а хроническое недосыпание отрицательно влияет на настроение, память, внимание и способность справляться со стрессом. Таким образом, возникает ещё один замкнутый цикл: алкоголь нарушает сон, недостаток качественного сна ухудшает психическое состояние, и человек вновь обращается к алкоголю. Длительное злоупотребление алкоголем может сопровождаться изменениями поведения. У человека усиливаются раздражительность, импульсивность и агрессивность, снижается способность контролировать свои поступки. Алкоголь также может ухудшать способность оценивать последствия собственных действий. Это увеличивает вероятность конфликтов в семье и на работе, проблем с учёбой, нарушений общественного порядка и других негативных последствий, человек начинает пренебрегать обязанностями, отношениями и собственным здоровьем.

Алкогольная зависимость является серьёзным расстройством, она часто сопровождается социальными и психологическими проблемами. Человек может испытывать чувство вины, стыда, снижение самооценки и социальную изоляцию. При этом уже существующие психические расстройства могут осложнять лечение алкогольной зависимости, а употребление алкоголя, в свою очередь, может ухудшать их течение. Особого внимания требуют резкое прекращение употребления алкоголя у людей с тяжёлой зависимостью и появление выраженных симптомов отмены. В таких случаях необходима медицинская помощь, поскольку алкогольный абстинентный синдром иногда может быть опасным для жизни.

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