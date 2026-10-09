Пока не кончились силы: Как вовремя заметить, что вы выгораете

10 октября — Всемирный день психического здоровья

Дорогие наши пациенты! Сегодня медицинские психологи нашей поликлиники хотим поговорить с вами о том, что касается каждого — о внутреннем ресурсе и эмоциональном выгорании.

Мы часто слышим: «Я устал(а), но это же не болезнь». И это правда — выгорание не болезнь. Но оно незаметно крадёт радость, силы, интерес к жизни и даже здоровье. И самое коварное — оно подкрадывается постепенно, а мы списываем всё на «просто устал(а)».

Как понять, что вы на пути к выгоранию?

Выгорание проходит несколько стадий. Проверьте себя:

• Стадия «Всё нормально»: Вы всё чаще чувствуете усталость по утрам, даже после сна. Мелкие задачи раздражают. Появляется привычка «отключиться» вечером у экрана.

• Стадия «Тревожный звонок»: Пропадает интерес к тому, что раньше радовало. Вы стали циничнее, чаще срываетесь на близких. Сон стал поверхностным, а мысли о работе не отпускают даже в выходные.

• Стадия «Истощение»: Силы на исходе. Появляется апатия, безразличие, ощущение пустоты. Могут обостряться хронические болезни, частые простуды, головные боли.

Если вы узнали себя хотя бы во втором пункте — это уже сигнал остановиться и позаботиться о себе.

Профилактика выгорания: небанальные и работающие приёмы

1. Правило «Стакан воды». Представьте, что ваша энергия — это стакан. Каждый день вы из него пьёте: работа, быт, новости, чужие проблемы. А наполняете ли? Введите ритуал: каждый вечер спрашивайте себя — «Что сегодня наполнило мой стакан?». Это может быть 10 минут тишины, любимый чай, прогулка без телефона. Главное — осознанно это замечать.

2. «Зелёные» паузы вместо «пустых». Перерыв с телефоном в руках — это не отдых, а смена нагрузки. Попробуйте иначе: 5 минут с закрытыми глазами, медленное дыхание (вдох на 4 счёта — выдох на 6), взгляд в окно без мыслей. Мозг реально отдыхает только когда «ничего не делает».

3. Информационная гигиена. Новостная лента и соцсети — мощный источник стресса. Устройте себе «тихие часы»: минимум за час до сна и в первый час после пробуждения — никакого телефона. Это вернёт вам ощущение контроля над своим вниманием.

4. Микро-радости по расписанию. Не ждите отпуска, чтобы отдохнуть. Запланируйте маленькие удовольствия на неделю вперёд: ванна с солью, любимый сериал, встреча с другом, новая книга. Когда радость запланирована — она случается.

5. Движение — лучший антидепрессант. Даже 20-минутная прогулка пешком снижает уровень кортизола (гормона стресса). А если добавить любимую музыку в наушники — эффект удваивается.

6. Границы — это не эгоизм. Учитесь говорить «нет» тому, что забирает силы, но не приносит радости. Фраза «Мне нужно подумать» — отличный способ выиграть время и не брать лишнее.

7. Дневник благодарности. 3 вещи, за которые вы благодарны сегодня. Это не «милая привычка», а доказанный метод переключения мозга с тревоги на позитив. Через 2–3 недели вы заметите разницу.

8. Смените «надо» на «хочу». Хотя бы в мелочах. Не «надо позвонить», а «хочу узнать, как дела у мамы». Не «надо убраться», а «хочу, чтобы дома было уютно». Это возвращает ощущение выбора.

Когда пора к специалисту?

Если вы чувствуете, что:

• силы не возвращаются даже после отдыха;

• эмоции «выключились» — вы ничего не чувствуете;

• мысли о работе/проблемах не отпускают даже ночью;

• вы стали чаще болеть или пить «чтобы расслабиться» —

это не слабость, а сигнал, что нужна поддержка. Медицинский психолог — это специалист, который помогает найти ресурс и вернуть вкус к жизни.

медицинские психологи Якутской городской больницы 2