Экс-замминистра сел на скамью подсудимых. Ему требуется операция — СМИ

В Якутском городском суде началось слушание по резонансному делу бывшего заместителя министра сельского хозяйства республики Василия АФАНАСЬЕВА, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Силовое задержание тогдашнего замминистра сельского хозяйства вызвало большой резонанс в обществе.

После возбуждения уголовного дела Афанасьев был уволен с формулировкой «утрата доверия».

«Якутск вечерний» сообщает, что заявителем по делу является Егор АММОСОВ, в недавнем прошлом близкий друг и компаньон по бизнесу бывшего замминистра сельского хозяйства.

Обе стороны, и защита, и обвинение сходятся в том, что несколько лет Афанасьев и Аммосов совместно вели бизнес, для чего учредили совместное предприятие, дружили. И повышение Афанасьева до статуса замминистра сельского хозяйства республики дружбе и сотрудничеству никак не помещали, и даже наоборот, сотрудничество вышло на новый уровень.

Версию следствия Следком республики уже озвучивал. Экс-замминистру вменяют два эпизода.

Первый

С 2018-го по 2021 годы Афанасьев получил от директора подведомственного ему учреждения взятку в особо крупном размере в сумме более миллиона рублей за общее покровительство деятельности данного сельскохозяйственного кооператива, что предполагало, в частности, непроведение целевого использования бюджетных денежных средств, выделяемых из государственного бюджета на возмещение затрат по заготовке молочной продукции. Кроме того, обвиняемый, вопреки интересам службы оказывая покровительство кооперативу, из корыстных побуждений допускал включение директором СХПК в отчетные документы недостоверных сведений о завышенных объемах заготовленного сырого молока, что обеспечило необоснованное перечисление сельскохозяйственному кооперативу субсидий на сумму более 45 млн рублей. В результате этого государственному бюджету причинен значительный имущественный ущерб.

Второй

Также он в период с 2020-го по 2021 годы вступил в преступный сговор с директором одной из фирм — за вознаграждение в размере 2 млн 400 тыс. рублей способствовал заключению с указанным обществом договоров поставки оборудования в рамках грантов, предоставляемых нескольким сельхозкооперативам в республике. Достигнув данной договоренности, заместитель министра во время поездок в Москву и Челябинскую область разными суммами получил от директора фирмы часть взятки в размере 1 млн 400 тыс. рублей, после чего был задержан по подозрению в совершении преступлений.

Недавно Аммосов был признан виновным Хангаласским районным судом по статье «Мошенничество» и получил два с половиной года условно.

По версии защиты экс-замминистра, бывший друг Аммосов заключил досудебное соглашение, когда сам обвинялся в четырёх эпизодах тяжких преступлений. По факту он остался на свободе, получив минимальное условное наказание и сохранив все свои активы.

Защита считает, что цена такого мягкого наказания за преступления Аммосова – предательство бывшего друга, экс-замминистра Афанасьева, задержанного показательно, с особой жестокостью, при котором травмирован коленный сустав чиновника, и ему требуется операция.

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Напомним, что весной в связи с делом экс-замминистра Афанасьева был задержан владелец сети магазинов «Мясной двор», председатель СХПК «Тумэн» Айаал МАКАРОВ вместе с супругой и сыном. Дома и в офисе предпринимателя прошли обыски. Но затем Макаровых отпустили, так как предприниматель сообщил следствию, что действительно передавал деньги замминистра Афанасьеву, но это была не взятка, а возврат долга.

Афанасьев был назначен замминистра сельского хозяйства республики осенью 2018-го, задержан силовиками в мае 2021-го. С тех пор находится под стражей.