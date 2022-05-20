Дмитрий Лепчиков о паводке и лесных пожарах в Якутии на сегодня

Председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков проинформировал о прохождении паводка и пожароопасного сезона.

На реке Лена активная фаза ледохода сегодня проходит на территории Олекминского и Хангаласского районов. В результате взрывных работ в Хоринском наслеге Олекминского улуса ситуация стабилизировалась, уровень воды спал.

В ближайшие сутки активный ледоход ожидается в Хангаласском районе и на территории г. Якутска. Подвижки льда в скором времени также будут в Намском районе.

На реке Алдан активная фаза ледохода — на территории Томпонского района. В ближайшие сутки будет проходить по Усть-Алданскому району.

Ледоход на реке Амга практически вышел на Алдан. Здесь ситуация стабильная.

На реке Колыма основной ледоход находится на территории Среднеколымского района. В ближайшие сутки-полтора он подойдет к г. Среднеколымску.

Оперативная группа по реке Колыма готова к реагированию, взрывчатые вещества имеются в достаточном количестве.

«Мы не исключаем заторообразование на реках республики при низких уровнях воды. На Лене ниже по течению особое внимание мы будем уделять затороопасным участкам на территории города Якутска, Намского улуса. На Алдане – ее устьевой части», — отметил Дмитрий Лепчиков.

Напомним, что пожароопасный сезон открыт в 9-ти муниципальных районах республики, с 13 мая в Якутии работает самолет — зондировщик.

«Сегодня наши коллеги доложили, что на территории республики есть 29 термических аномалий, но действующих лесных пожаров не зарегистрировано. Работники Якутской авиабазы охраны лесов проводят воздушный мониторинг для выявления возгораний. В прошлом году на эту дату уже были зафиксированы и лесные, и ландшафтные пожары. Благодаря проводимой разъяснительной работе среди населения и подготовке к лесопожарному сезону сегодня в республике пока нет крупных пожаров», — отметил Лепчиков.

Он дополнил, что вчера на уровне Госдумы в третьем чтении был принят закон по внесению изменений в Административный Кодекс, в соответствии с которым в разы увеличены штрафы для населения и юридических лиц за нарушение правил пожарной безопасности.

Дмитрий Лепчиков сообщил, что в ближайшие сутки на территории центральных районов республики ожидаются плюсовые температуры от +12 до 15 градусов.

По данным Якутгидромета, высокий 3-й класс пожароопасности был в Ленском и Олекминском районах, сегодня такой класс зафиксирован в Среднеколымском и Верхнеколымском районах.