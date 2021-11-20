Бюджет Якутска рассмотрен на публичных слушаниях

Численность населения городского округа ежегодно растет. За последние пять лет население выросло на 22 531 чел. и составило к началу 2021 года 347 182 человека.

Рост численности населения обусловлен сохранением положительного естественного и миграционного приростов населения. При этом наблюдается снижение рождаемости, связанное с уменьшением количества женщин в фертильном возрасте вследствие экономического кризиса и ухудшения условий жизни в начале 1990-х годов. Так, увеличение численности населения в последнее время обусловлено уровнем миграции, за 2020 год миграционный прирост превысил показатель 2016 года в 7,9 раз.

Об этом сообщила Наталья Порческу, начальник департамента экономики и стратегического развития Окружной администрации г. Якутска в ходе публичных слушаний, на котором рассматривался бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении. По ее словам, экономика города Якутск после пандемии начинает восстанавливаться. Растут обороты общественного питания, розничной торговли.

Ольга Максимова, начальник департамента финансов Окружной администрации г. Якутска ознакомила с основными параметрами бюджета. Так, прогнозный объем доходов городского бюджета на 2022 г. составит 9 млрд. руб., в том числе, налоговые доходы 8,6 млрд. руб. и неналоговые доходы 450 млн. руб. Расходы бюджета на уровне 9,3 млрд. руб., дефицит бюджета -272 млн. руб. «Формирование расходной части бюджета осуществлялось по 17 муниципальным программам и 5 ведомственным целевым программам, финансирование которых в 2022 г. составляет 83% расходов бюджета или 7,8 млрд. руб. Непрограммные расходы – 1,5 млрд. руб. или 17%. Приоритетом расходов остается содействие национальным целям развития, а также безусловное выполнение принятых социальных обязательств», -сообщила Ольга Николаевна.

Социально ориентированный бюджет

После выступлений докладчиков, эксперты оценили главный финансовый документ столицы республики. Евдокия Евсикова, первый заместитель председателя Якутской городской Думы отметила, что проект бюджета 2022 года является социально ориентированным. Она добавила, что необходимо увеличить финансирование отрасли образования для проведения капитального ремонта образовательных учреждений, по программе «Здоровый город» предусмотреть средства для вакцинации девочек подросткового возраста против рака шейки матки и по диспансеризации маргинальных групп населения.

Проект бюджета прошел одобрение во всех 9 постоянных комиссиях Якутской городской Думы. Юлия Филиппова, руководитель макроэкономического анализа Центра стратегических исследований при главе РС (Я) предложила дополнить проект бюджета информацией о социально-экономическом развитии города с прогнозами на 2022 год, в котором необходимо отразить численность занятых, уровень безработицы, инвестиции в основной капитал, оценку инвестиционного климата.

Ёлки не будет?

Заместитель председателя Общественной палаты г. Якутска Мария Петрова подчеркнула, что политика и бюджет города стремятся к открытости. И выразила пожелание, чтобы в структуре Окружной администрации предусмотрели подразделение, которое целенаправленно занималось бы озеленением города. При экономии расходов, эти средства предложила направить на капитальный ремонт и укрепительные работы образовательных учреждений, так как процент износа школ и детсадов достаточно большой. Как мы помним, большинство этих учреждений были построены еще в прошлом веке.

Мария Петрова поделилась тем, что у Дворца детского творчества в этом году не будут устанавливать елку, так как старая состарилась, а новая не предвидится. В следующем году Дворцу детства исполняется 85 лет. Она попросила изыскать средства на елку, чтобы была возможность сохранить сказку и волшебство Нового года.

В целом, Минфин республики вынес заключение о том, что бюджет г. Якутска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов соответствует требованиям бюджетного законодательства.