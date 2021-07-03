Более миллиона выманили мошенники у жителя Якутии

В полицию Нерюнгринского района обратился 46-летний машинист угледобывающей компании. Мужчина пояснил, что ему позвонила женщина, представилась сотрудником правоохранительных органов и сообщила об утечке его персональных данных из банка. Проинструктировав свою потенциальную жертву о выполнении указаний сотрудника банка якобы в целях выявления недобросовестных работников, мошенники сразу же перезвонили от имени Центрального Банка.

Для большей убедительности отправили ему по мессенджеру «WhatsApp» письмо-уведомление о том, что он стал жертвой мошенников и необходимо выполнить процедуру обновления лицевого счета.

Под разными предлогами злоумышленники убедили мужчину взять три кредита по 350 тысяч рублей в разных банках на общую сумму 1 050 000 рублей, и перечислить на продиктованные ими «безопасные ячейки».

Уважаемые граждане! Полиция напоминает, что сотрудники банков, правоохранительных органов не звонят гражданам, чтобы сообщить о мошеннических действиях с банковскими счетами, это делают только мошенники.

Помните, аферисты всегда рядом!