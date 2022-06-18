Более 200 человек приняли участие в межрегиональной конференции онкологов в Якутске



⁣⁣⠀16-17 июня 2022 г., в рамках 100-летия с образования Якутской АССР, состоялась масштабная Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием.⁣⁣⠀

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Организаторами конференции выступили Министерство здравоохранения РС (Я), НМИЦ им. Н.Н. Блохина, Якутский республиканский онкологический диспансер, МИ СВФУ им. М.К. Аммосова, ЯНЦ КМП, Российское общество клинической онкологии (RUSSCO), Российское общество онкогематологов, Ассоциация онкологических организаций⠀Сибири и Дальнего Востока, Ассоциация онкологов РС (Я), Общество хирургов РС (Я), Ассоциация средних медицинских работников РС (Я).⁣⁣⠀



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На открытии конференции с приветственным словом и пожеланиям к участникам выступили Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Лена Николаевна Афанасьева, заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина по реализации федеральных проектов Тигран Гагикович Геворкян, исполнительный директор Ассоциации организации онкологов Сибири и Дальнего Востока Каличкин Алексей Олегович, главный врач Якутского онкологического диспансера Татьяна Ивановна Николаева.⁣⁣⠀



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В работе конференции приняли участие 207 человек, было заслушано свыше 50 докладов, проведено пленарное заседание, 4 тематические секции: химиотерапевтическая, сестринское дело, лучевая диагностика и хирургическая. Также, в рамках программы конференции состоялся пре-курс «Живая хирургия» с трансляцией двух операций из операционной Якутского онкодиспансера.⁣⁣⠀

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Среди участников конференции были представители из Москвы, Благовещенска, Иркутска, Красноярска, Сыктывкара, Томска, Улан-Уде, а также зарубежные коллеги из Казахстана.⁣⁣⠀



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Участники конференции обсудили современные методы скрининга и возможности диагностики злокачественных новообразований, рассмотрели тактические подходы и клинические примеры специализированного противоопухолевого лекарственного, хирургического и радиотерапевтического методов лечения злокачественных новообразований. Ознакомились и проработали вопросы о роли специалистов среднего медицинского персонала в оказании медицинской помощи онкологическим пациентам.⁣⁣⠀



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Якутия является одним из самых изолированных и труднодоступных регионов мира в транспортном отношении. Поэтому актуальные вопросы повышения онконастороженности населения, ранней диагностики и своевременного выявления онкологической патологии и оказание доступной качественной специализированной помощи для сбережения нации приобретают стратегическое значение.⁣⁣⠀



⁣⁣⠀В итоге работы была принята резолюция, определяющая основные направления развития онкологии и онкопомощи на территориях с малой плотностью, в целях дальнейшего развития и совершенствования организации онкологической службы с учетом региональных особенностей.⁣⁣