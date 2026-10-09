Сезонная уборка: как часто нужно мыть холодильник перед зимним сезоном

Как часто мыть холодильник, чтобы продукты не портились: чек-лист перед холодами

Как часто мыть холодильник: 5 правил, которые избавят от неприятных запахов

Осень — лучшее время, чтобы навести порядок на кухне. Холодные вечера, подготовка к праздникам, заготовки и тёплые ужины в семейном кругу. Именно сейчас самое подходящее время заглянуть в холодильник и честно признаться себе: когда мы его в последний раз мыли по-настоящему?

Многие делают это, только когда появляется неприятный запах или на полках скапливается липкая лужица. Но регулярная уборка помогает продуктам дольше оставаться свежими, экономит деньги и упрощает работу самого прибора. Разберёмся, как часто мыть холодильник и что делать, чтобы он безупречно работал всю зиму.

Как часто мыть холодильник: общий график

Единого правила для всех нет, но есть рекомендации, которым стоит следовать.

Каждый день или по мере необходимости. Пролитый сок, соус или молоко лучше вытереть сразу. Так пятна не засохнут, а запах не успеет въесться в пластик и резиновые уплотнители.

Раз в неделю. Быстро протрите полки и дверцы влажной тканью, выбросьте просроченные продукты и проверьте, нет ли подозрительных баночек в глубине.

Раз в месяц. Это полноценная мойка: достаньте все полки и ящики, вымойте их тёплой водой с мягким средством, протрите стенки и уплотнитель двери.

Раз в 3–6 месяцев. Размораживание морозильной камеры, если в ней образовался слой инея (ориентир: примерно 5 мм) или морозилка перестала справляться. Заодно проверьте сроки годности замороженных продуктов.

Раз в полгода. Очистка конденсатора, если он находится сзади или снизу. Пыль на решётке ухудшает охлаждение и заставляет мотор работать дольше.

Если вы спрашиваете себя, как часто мыть холодильник именно перед зимой, ответ такой: сделайте полноценную генеральную уборку в конце сентября или в октябре. После неё всё остальное будет намного проще.

Пошаговая инструкция генеральной уборки

Подготовьтесь. Выньте продукты и поставьте их в сумку-холодильник или на балкон, если там достаточно холодно. Отключите прибор от сети или переведите его в режим «выключено». Снимите съёмные части. Полки, ящики, лотки для овощей и дверные балконы вытащите и помойте отдельно в тёплой воде с содой или мягким средством для посуды. Протрите стенки. Используйте раствор соды (1 столовая ложка на литр воды) или слабый раствор уксуса. Агрессивную бытовую химию для холодильника лучше не применять: она может оставить запах и повредить покрытие. Уделите внимание уплотнителю. Резина двери часто становится источником плесени. Протрите её ватной палочкой или щёточкой, особенно в углах и складках. Очистите слив. В задней стенке камеры есть отверстие для стока талой воды. Если оно забито, вода будет скапливаться внизу. Прочистите его тонкой трубочкой или ватной палочкой. Высушите и соберите. Оставьте дверь открытой на 10–15 минут, вытрите всё насухо и только потом расставляйте полки и продукты.

Почему важно мыть холодильник осенью и зимой

Может показаться, что холодной зимой бактерии не активны. На самом деле продукты часто хранятся дольше, а мы покупаем больше запасов: соленья, фрукты, полуфабрикаты, консервы. В таком случае любой проблемный продукт может испортить соседние.

Кроме того, зимой нередко меняется работа холодильника. Если он стоит на балконе или в неотапливаемой части дома, важно проверить настройки температуры. Оптимальная температура в основной камере — около +2…+6 °C, в морозильной — не выше −18 °C. Чистый конденсатор и исправный уплотнитель помогают поддерживать эти значения без лишних затрат электроэнергии.

Полезные советы, чтобы не возвращаться к уборке каждую неделю

Храните продукты в закрытых контейнерах, чтобы не было протечек.

Раз в неделю проводите «ревизию»: выбрасывайте просроченное и сдвигайте вперёд то, что нужно съесть первым.

Для борьбы с запахами поставьте в холодильник открытую коробку соды или пакетик активированного угля. Менять их стоит примерно раз в 1–3 месяца.

Не ставьте горячую еду в холодильник и не закрывайте вентиляционные отверстия коробками и пакетами.

А как часто вы моете холодильник и есть ли у вас свой секрет идеальной чистоты? Поделитесь в комментариях, и пусть ваш холодильник будет готов к зиме!

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