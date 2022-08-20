20.08.2022
11:03
137
Якутия
Артур Эм: Якутские арбузы на вкус не хуже астраханских!
Известный фермер Артур Эм сообщает в соцсетях:
Скоро, наверное, потеплеет так, что начнём экспортировать арбузы и дыни в Узбекистан:) В прошлом году, дым помешал достигнуть таких размеров и вкуса, ну, по поводу вкуса товарищей нет, а вот по размерам, да и по вкусу не стыдно будет перед узбеками.) За вкус даже перед астраханцами не стыдно, я пробовал их:) и нахваливал наши якутские арбузы, они, конечно, не верили))
Круглые дыни очень сладкие в этом году, в прошлом не все дошли, тоже наверное из-за дыма. А вот клубника в этом году даёт хуже урожай. #соцсети
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
#фермер Артур Эм#Якутия#якутская клубюника#якутские арбузы и дыни#якутские арбузы не хуже астраханских#якутские фермеры
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