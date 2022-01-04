Алданец не поддался на уловки мошенников

В ОМВД России по Алданском району обратился мужчина, который избежал участи стать жертвой мошенников благодаря своей бдительности.

В конце декабря жителю поселка Ленинский поступил телефонный звонок с номера 8-812-507-84-15. Неизвестный сообщил, что мужчина должен снять все денежные средства со своего счета. Бдительный гражданин удивился и спросил, что произошло, на что незнакомец разъяснил, что деньги со счета уже были списаны, но вернулись обратно, так как не прошли идентификацию и чтобы такое не повторилось вновь, мужчина должен снять все сбережения и положить на другой счет. Заявитель понял, что общается с мошенниками, прекратил разговор и сообщил о произошедшем в полицию.

Полиция предупреждает: во время новогодних праздников выросла активность мошенников. Злоумышленники атакуют жертв широким фронтом. Значительная их часть действует в сети, рассылая пользователям фишинговые сообщения о розыгрышах, акциях или распродажах в магазинах, также популярны предложения о погашении кредитов. Объединяет такие схемы то, что мошенники пытаются получить данные банковских карт. Гражданам следует не терять осторожность и не верить в чудеса, которые предлагают доверчивым россиянам неизвестные личности.