Альберт Семенов: Развитие Дальнего Востока – национальный приоритет

Среди основных тем прямой линии президента страны Владимира Путина – вакцинация, социальные выплаты, газификация, рост цен на продовольствие и экономическая ситуация в стране. Также людей интересовали внешняя и внутренняя политика государства, вопросы по развитию регионов.

По убеждению председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова, развитию регионов, особенно Дальнего Востока, уделяется большое внимание.

— В ходе прямой линии президенту России задали вопрос – почему только у Дальнего Востока есть свой куратор в правительстве РФ в должности вице-премьера? – говорит Альберт Никандрович. — Как известно, Дальний Восток находится под кураторством заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. При нем в Дальневосточный округ вошли еще два региона: Республика Бурятия и Забайкальский край. Запущена программа «Дальневосточный гектар», разработана Национальная программа развития Дальнего Востока. Так что у жителей ДФО, в состав которого входит и наша республика, появилась собственная программа развития, рассчитанная до 2035 года.

Безусловно, реализация национальной программы Дальнего Востока позволит ускорить развитие экономики региона, улучшить демографическую ситуацию, повысить качество жизни людей. Это создание не менее 450 тысяч новых рабочих мест, обеспечение авиационной доступности всех удаленных населенных пунктов региона, подключение к Интернету. Также это создание новых туристических кластеров в каждом из 11 регионов Дальнего Востока, а самое главное — развитие социальной инфраструктуры, то есть строительство школ, детсадов, больниц, объектов культуры. Все это даст хороший импульс для дальнейшего динамичного развития богатейшего по своим природным ресурсам региона страны. Так что, на мой взгляд, практика кураторства Дальнего Востока вице-премьером оправдала себя.

Как уже говорил выше, вот уже несколько лет на Дальнем Востоке успешно работает программа «дальневосточный гектар». С начала действия программы участки получили около 90 тысяч россиян. На днях Президент России подписал закон, который позволяет выдавать второй дальневосточный гектар гражданам, уже освоившим один такой участок. Этот шаг является ответом на обращения дальневосточных предпринимателей и фермеров из числа участников программы «Дальневосточный гектар». Механизмы программы распространены и на арктическую зону РФ.

Как известно, развитие Дальнего Востока было объявлено главой нашего государства национальным приоритетом. И чем быстрее будет развиваться Дальний Восток, тем сильнее будет наша страна.

Ссылка: https://yakutia-daily.ru/albert-semenov-razvitie-dalnego-vostoka-naczionalnyj-prioritet/