Альберт Семенов: Благодаря вашему профессионализму Якутск становится лучше

Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сфера бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства – это важная составляющая современного города. От профессионализма работников жилищно-коммунальной сферы, ответственного отношения к делу зависит очень многое в нашей жизни, потому что именно вы следите за качеством обслуживания наших квартир и домов, вы неутомимо трудитесь, чтобы у горожан всегда были вода, газ, тепло и свет, именно вы занимаетесь благоустройством наших территорий, обеспечиваете порядок и чистоту в наших дворах, подъездах, улицах, скверах.

Мы ценим и уважаем ваш нелегкий труд. Ежедневно вам приходится сталкиваться с проблемами и трудностями ЖКХ, мужественно и ответственно решает самые сложные задачи. Изо дня в день, на протяжении многих лет вы выезжаете на работу в ночную смену или рано утром, когда город еще спит, чистите улицы зимой – от снега, летом – от пыли и мусора, вы всегда на передовой – в любую минуту готовы выехать на срочные вызова, коммунальные аварии и принять все меры для их ликвидации. Благодаря вашим усилиям, высокому профессионализму наш Якутск становится лучше, чище, светлее.

Несмотря на трудности профессии, многие из вас долгие годы трудятся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, остаются верны своей профессии, однажды выбранному делу. Радует, что сегодня в сфере ЖКХ рядом с ветеранами производства работает много молодежи, которой продолжать славные трудовые традиции жилищно-коммунального комплекса столицы.

Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают и работники служб бытового обслуживания, которые оказывают услуги населению по ремонту автомобилей, бытовых приборов, теле- и радиоаппаратуры, изготовлению и ремонту мебели, обуви, одежды, химчистке и т.д. Служба бытового обслуживания, как и служба ЖКХ, обеспечивает комфорт и удобство жизни населения, гарантирует социальную стабильность.

Отмечу, что вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства всегда находятся на особом внимании у депутатов Якутской городской Думы. Ежегодно депутаты добиваются увеличения бюджета на сферу ЖКХ. Члены постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии под председательством Андрея Лебедева держат на контроле ход исполнения муниципальных программ «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «город Якутск» на 2018-2022 годы», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» на период 2014-2032 годы», региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах, вопросы подготовки к отопительному сезону и др. Кроме этого, постоянная комиссия Гордумы контролирует вопросы, касающиеся содержания дорог, благоустройства территорий, рассматривает финансово-хозяйственную деятельность предприятий ЖКХ.

Вы все знаете, что принят трехлетний план благоустройства и озеленения территории ГО «город Якутск», рассчитанный на 2021-2023 годы. На период реализации плана благоустройства необходимо благоустроить 98 дворовых территорий, в том числе с созданием детских и спортивных площадок, 2 общественных пространств – сквер им. Романа Дмитриева и озеро Сайсары, устройство 389 мест накопления твердых коммунальных отходов, устройство линий наружного освещения протяженностью 21,5 км, проведение ремонта тротуаров площадью 4 тыс. кв. м. Плановые расходы бюджета города Якутска на 2021-2023 годы на реализацию мероприятий Трехлетия благоустройства составят около 600 млн. руб.

Как видите, предстоит большая работа. И я уверен, что за эти три года работники жилищно-коммунального комплекса г. Якутска сделают все возможное, чтобы Трехлетка благоустройства и озеленения дала высокие результаты и превратила наш город Якутск, столицу республики в один из лучших северных городов нашей страны.

Уважаемые работники сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального комплекса! Благодарю вас за ваш высокопрофессиональный, ответственный, самоотверженный труд, за готовность в любую минуту прийти горожанам на помощь, повысить их качество жизни. Желаю вам мира, счастья, здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов