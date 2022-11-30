30.11.2022
21:09
87

Якутия

АК «Якутия»: дополнительные субсидированные рейсы

Якутск – Москва

Вылет: 4 декабря Время вылета: 07:40. От 12 000₽ Субсидия: 8000₽

Москва – Якутск

Вылет: 1 декабря. Время вылета 21:40. От 12000₽ Субсидия: 8000₽

Якутск-Благовещенск

2 декабря. Время вылета 05:20. От 6000₽

Кассы: Орджоникидзе, 8 Дзержинского, 27/1 Петра Алексеева, 11

Купить онлайн: https://gavsb2c.tariffmaster.ru/air

Фото: Sakhalife
Источник: тгк ГАВС Якутск

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