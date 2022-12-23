Айхал Габышев: Процветание республики зависит от личного успеха каждого

В своем послании Государственному собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 19 декабря 2022 года глава региона Айсен Сергеевич Николаев объявил 2023 год Годом труда. И это очень мудрое решение, так как в сегодняшнее непростое время именно созидательный и эффективный труд каждого станет залогом дальнейшего роста экономики и повышения уровня жизни. По содержанию послания можно целостно представить, какой колоссальный объем работы и сколько сил и упорства вложено в сохранение устойчивости экономики республики и обеспечение благополучия населения. В последние годы выпали поистине уникальные, сложнейшие испытания для руководства страны и республики. Благодаря упорному самоотверженному труду и несгибаемой воле лидера республики в сложное для экономики страны время экономика региона не только устояла, но и продолжила свой рост. Это не случайность, а результат грамотного планирования, принятия своевременных и правильных решений, нацеленности на результат.

В числе главных приоритетов глава республики назвал качество жизни людей, повышение мобильности якутян и связности территории Якутии всеми видами транспорта. Первейшей задачей в этом он назвал повышение доступности медицины для каждого якутянина. За последние пять лет в районах республики построено 65 ФАПов и врачебных амбулаторий, отремонтировано 124 медучреждения. Строятся крупные объекты здравоохранения в районных центрах. В текущем году введен Кардиососудистый центр, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. А в 2023 году будет введен Онкологический центр в городе Якутске, оснащенный по мировым стандартам. Глава республики справедливо отметил, что такие масштабы развития медицинской инфраструктуры в республике достигнуты впервые в истории.

По поручению Президента к 2030 году должно быть обеспечено круглогодичное бесперебойное сообщение по федеральным автодорогам «Лена», «Вилюй» и «Колыма». Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вышло на рекордные темпы ремонт и строительство автодорог. В будущем году завершится реконструкция аэропортов Якутск, Нерюнгри, Полярный и Усть-Нера.

С опережением графика идет самая масштабная в России программа по расселению аварийного жилья. В городах и районах по данной программе построен 191 многоквартирный дом, строится еще 72 дома с вводом в 2023 году. Про двум федеральным проектам — «Формирование комфортной городской среды» и «1000 дворов на Дальнем Востоке» в этом году благоустроено более 170 дворовых и общественных территорий в 60 муниципалитетах. По федеральному проекту «Чистая вода» построены сети водоснабжения и очистная станция в Верхневилюйске, введена КОС в Жатае. В наступающем году будут введены еще пять водоочистных станций и продолжится второй этап строительства водозабора в Олекминске. Впервые из средств Фонда национального благосостояния привлечено 3 млрд рублей на модернизацию объектов коммунального хозяйства республики.

В Якутске с использованием средств федерального инфраструктурного кредита развивается микрорайон «Звездный». В микрорайоне предусмотрено строительство социальных объектов: поликлиники, школы, детского сада, катка. До конца года в Якутске будет введен новый физкультурно-оздоровительный комплекс с катком и бассейном, построенный по программе «Газпром – детям».

По всей республике продолжается большая стройка школ и детсадов, С 2018 года в городах и районах республики построено 36 школ и 66 детских садов, по итогам этого года будет введено еще 14 школ и 7 садиков. В будущем году будут построены рекордные 19 школ и 6 садиков. Также в 2022 году в Октемцах открылся научно–образовательный центр — Малая академия наук, которая внесет новый импульс в подготовке научных кадров со школьной скамьи. В текущем году завершился капитальный ремонт 38 школ. В следующем году будут отремонтированы ещё 57 школ. Это впечатляющие объемы, такие темпы развития инфраструктуры образования встретишь не во всех регионах.

Также по поручению Айсена Сергеевича разрабатывается программа капитального ремонта и оснащения колледжей республики – за пять лет необходимо обновить 25 учреждений среднего профессионального образования. Вместе с тем продолжается строительство современных зданий для учреждений культуры в городах и районах — за последние пять лет в разных уголках республики открылись 39 новых домов культуры, клубов, библиотек.

Огромное внимание уделяется вопросам социально-экономического развития в селах республики. В рамках обеспечения продовольственной безопасности, направляются средства на поддержку сельского хозяйства, в предстоящем году на финансирование отрасли предусмотрен беспрецедентный объем средств – 14,2 млрд рублей.

За четыре года руководства республикой Айсен Николаев привел ее к большим успехам в социально-экономическом развитии. Республика на сегодняшний день является локомотивом опережающего развития Дальнего Востока, лидируя в ДФО с объемом валового регионального продукта в 1 трлн 622 млрд рублей в 2021 году. За 4 года рост ВРП составил 23%. 1 декабря Якутия была объявлена победителем номинации «Креативный регион года» российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Преображаются города и населенные пункты Якутии, привлечен беспрецедентный объем средств на развитие инфраструктуры, развитие промышленности и реализацию национальных проектов на территории республики. За четыре года на реализацию национальных проектов в республике направлено 173 млрд рублей, в том числе 132 млрд из федерального бюджета.

Наше процветание как республики зависит от личного успеха каждого якутянина. Айсен Сергеевич понимает это как никто другой и ведет республику к процветанию.

Айхал Габышев, Координатор НОСТРОЙ по Дальневосточному федеральному округу,

генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», председатель ОО «Лига отцов Республики Саха (Якутия)»