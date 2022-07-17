Юбилей Климента Корякина: Он был отцом Сахатеатра

В Доме правительства в зале Республики 15 июля отметили 85-летний юбилей Климента Корякина. Как сказал зампред правительства Якутии Сергей Местников, Климент Кириллович входит в когорту руководителей республики, которым выпала непростая участь строить новую республику в 90-е годы — в сложный период реформирования государственности.

В те годы, как заместитель председателя правительства, Климент Корякин курировал социальную политику – медицину, образование, культуру. В то время команда первого президента Якутии Михаила Николаева инициировала много новаторских проектов, которые со временем получили широкое признание в республике. В их реализации и становлении Климент Корякин принимал самое непосредственное участие. В те сложные годы в Якутии были созданы Медцентр, Госцирк, Высшая школа музыки, хореографическое училище. Впоследствии, будучи заместителем министра культуры, Климент Корякин курировал движение добрых дел, которое построило много соцобъектов в сельской глубинке.

От имени ветеранов выступил Егор Ларионов, который вспомнил времена молодости, когда Климент Корякин возглавлял боевую комсомольскую организацию Намского района, и был ярким лидером молодежи 60-х годов.

Поздравил Климента Корякина председатель Ил Тумена Алексей Еремеев, вручив ему «самый большой чорон, который мы смогли найти». По его словам, Климент Корякин дал ему, молодому парню, пришедшему к нему на прием, путевку в жизнь, направив на учебу в Москву. Он отметил роль Климента Корякина в коренных преобразованиях и возрождении национальной культуры народа саха, которое произошло в 90-е годы.

Команда представителей учреждений культуры во главе с министром культуры Юрием Куприяновым сказали самые теплые слова в адрес юбиляра: ведь многие театры Якутии получили импульс к развитию при непосредственном руководстве Климента Корякина в годы работы его зампредом правительства, а затем заместителем министра культуры Андрея Борисова.

— С теплотой в душе вспоминаю, как он звонил и просил занять для него место в день премьеры. Для него места были всегда! Ведь Климент Кириллович сделал многое для Саха театра: он был и куратором, и ценителем наших спектаклей. Вас поистине можно назвать отцом нашего театра»,– сказал замдиректора Саха театра Анатолий Николаев и подарил древо театральной семьи Саха театра, в котором занял почетное место и Климент Корякин.

Нынешний министр культуры Юрий Купрянов от себя лично преподнес шляпу из конского волоса и цветы супруге Тамаре Васильевне, известному журналисту.

Евгения Михайлова, президент СВФУ им.Аммосова с улыбкой вспомнила, как познакомилась на картофельном поле с Климентом Корякиным, вступив с ним в полемику. Она тогда работала молодым учителем в Намском районе, с тех пор завязалось их сотрудничество на долгие годы в сфере образования.

В зале можно было заметить немало ветеранов советского и «николаевского» времени. Юбиляр принимал поздравления вместе с супругой Тамарой Корякиной, которая многие годы работала политобозревателем в газете «Саха Сирэ».

Как отметили выступавшие, Климент Кириллович в 85 лет сохраняет бодрость, ясный ум, остается подтянутым, приветливым и интеллигентным человеком, каким и был всю свою жизнь, которую без преувеличения посвятил служению и развитию своей любимой родины – Якутии.