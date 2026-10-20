Кровавая драма: В квартире найден труп мужчины
❗️ Дежурный прокурор: Кровавая драма: В квартире найден труп мужчины
В республике за сутки зарегистрировано 6 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.
В г. Якутске в квартире обнаружен труп мужчины 1977 г.р. с ножевыми ранениями грудной клетки. Причастное лицо установлено.
В Нерюнгринском районе выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения, совершен угон автомобиля.
В столице республики пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, студент под предлогом «заработка» в Интернете потерял более 990 тыс. руб.
В Горном районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту нецелевого расходования предоставленной субсидии.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 14 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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