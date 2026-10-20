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20.10.2026 09:38
чтение: 1 мин
Происшествия
#кровавая драма
#найден труп

Кровавая драма: В квартире найден труп мужчины

❗️ Дежурный прокурор: Кровавая драма: В квартире найден труп мужчины
 
В республике за сутки зарегистрировано 6 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.

В г. Якутске в квартире обнаружен труп мужчины 1977 г.р. с ножевыми ранениями грудной клетки. Причастное лицо установлено.

В Нерюнгринском районе выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения, совершен угон автомобиля.

В столице республики пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, студент под предлогом «заработка» в Интернете потерял более 990 тыс. руб.

В Горном районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту нецелевого расходования предоставленной субсидии.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 14 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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