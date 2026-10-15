Дирижер человеческих душ: якутский хормейстер Альбина Пилецкая

Альбина Афанасьевна Пилецкая является крупным деятелем, внесшим большой вклад в музыкальное образование и хоровое дело Республики Саха (Якутия) — отличник образования РСФСР (1989), заслуженный учитель Республики Саха (Якутия), удостоенная высоких званий «Учитель учителей» РС (Я) ( 2002) РС (Я), обладатель нагрудного знака и «Учитель ХХI века» (2006), обладатель юбилейного знака «375 лет Якутия с Россией» (2007), хормейстер, преподаватель музыкального отделения Якутского педагогического колледжа им. С. Ф. Гоголева, руководитель известных в республике и за ее пределами хоровых коллективов она является яркой личностью на небосклоне хоровой культуры и музыкальной педагогики Якутии.

А.А. Пилецкая успешно продолжила традиции своей семейной педагогической династии, большую роль в которой сыграл ее отец – сельский учитель музыки Афанасий Егорович Иванов.

Аля с папой – Афанасием Ивановичем.

Будучи выпускником Якутского педагогического училища А.Е. Иванов прошел Великую Отечественную войну в танковых войсках, принимал участие в Сталинградской битве. Он был удостоен звания ветерана педагогического труда, был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного совета ЯАССР, Почетными грамотами Министерства культуры и образования республики, медалью «За трудовую доблесть» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Успешно, с большим воодушевлением и энтузиазмом он работал учителем пения в школе с. Намцы, Намского района, а затем в п. Кюсюр Булунского района.

А.Е. Иванов (сидит в центре во втором ряду третий слева) и Аля (сидит в первом ряду первая справа) в школе с. Кюсюр.

Не только на работе, но и дома у Афанасия Егоровича всегда звучала музыка. С раннего детства его старшая дочь пела пела, отец, брат, младшие дети музицировали на различных музыкальных инструментах. Их семейный оркестр принимал активное участие во всех смотрах художественной самодеятельности и сельских концертах, на которых ведущую роль играла Альбина, которая от души декламировала стихи, пела, танцевала. В 1953 – 1956 гг. она обучалась в с. Намцы. С 1956 г . училась в средней школе №2 г. Якутска в классе Ольги Андриановны. Домбровской. В дальнейшем в связи с переездом семьи на север будущий хормейстер продолжила обучение в п. Кюсюр Булунского района.

После окончания школы Альбина поступила на учебу на факультет хорового дирижирования Восточно-Сибирского государственного института культуры в г. Улан-Удэ. Ее преподавателем по специальности был главный дирижер оперного театра Бурятии — Михаил Георгиевич Митрофанов, поэтому его студенты пели в хоре оперного театра и практическим материалом для обучения нередко становились хоровые сцены классического оперного репертуара.

После успешного завершения учебы в 1970 г. Альбина и начала свою трудовую деятельность хормейстером в Доме культуры п. Покровск Орджоникидзевского района ЯАССР, куда она приехала вместе со своим супругом — дирижером-хормейстером, прекрасно игравшим на саксофоне, аккордеоне, фортепиано Александром Дмитриевичем Пилецким родом из города Канска Красноярского края.

А.Д.Пилецкий (второй слева) и А.Е.Иванов (первый справа) в ансамбле баянистов.

В 1971 г. получив приглашение Министерства образования ЯАССР, перешли на музыкальное отделение Якутского педагогического училища, посвятив преподаванию всю свою жизнь и найдя в этом настоящее призвание.

А.Д. Пилецкий работал там вплоть до своего ухода (1971-1997), а Альбина Афанасьевна пятьдесят пять лет трудовой деятельности работает в данном учреждении, завоевав любовь и доверие учащихся, признание коллег, став признанным специалистом в данной области.

В качестве концертмейстеров в те годы с ней работали А.Д. Пилецкий Н.А. Михайлов, впоследствии сын — В.А. Пилецкий, получивший образование пианиста в Якутском музыкальном училище им. М.Н. Жиркова по классу заслуженной артистки РСФСР Ю.М. Упхоловой. В настоящее время хормейстер сотрудничает с М.В. Степановой.

Глубокое знание педагогом содержания дисциплин проявляется в ведении групповых и индивидуальных предметов, в кропотливом поиске активных методов и форм работы со студентами, в изучении теоретического материала в связи с педагогической практикой.

Альбина Афанасьевна является признанным специалистом в вопросах музыкального образования, курируя такие направления, как теоретические основы детского хорового исполнительства, развитие эстетической культуры студентов педагогического колледжа, значение хорового исполнительства в образовательной сфере и т.д.

Она является основным разработчиком учебных программ и контролирующих материалов ЯПК им. С.Ф. Гоголева по дисциплинам «Якутская музыка», «Хоровой класс», «Хороведение», «Хоровое дирижирование». Получила признание среди учителей республики как автор учебной программы регионального компонента «Якутская музыка», составленной в 1983 — 1984 гг., в рамках которой изучается музыка народов Севера, песенное творчество мелодистов Якутии, музыка композиторов Якутии.

При её наставничестве подготовлены несколько поколений якутских музыкантов. Большинство её учеников успешно трудятся в школах и детских садах, системе дополнительного образования республики. В числе её учеников – известные деятели музыкальной культуры родного края. А.А. Пилецкая за долгие годы работы в училище выпустила четырнадцать выпусков руководителей детских хоровых коллективов республики, обучила целое поколение талантливых артистов — целую плеяду специалистов в области культуры и образования республики. Многие из них имеют почетные звания за заслуги в области образования и культуры Якутии. Среди ее учеников — самодеятельные мелодисты Степан Васильев, Егор Степанов, солистка ГТОиБ РС (Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона — Анегина Дьяконова, артисты хора оперного театра и филармонии Якутии, а так же известные артисты эстрады республики — заслуженные артисты РС (Я) Екатерина Егорова, руководитель этногруппы «Торут доргоон» Герман Хатылаев, Валентина Романова- Чыскыырай, певицы Саина (Екатерина Саввина), Максима (Варя Максимова), Николай Роббек, Егор Парилов (Айаан), Эдуард Баланов и т.д.

Неоценима её роль в хоровом движении Якутии. Она работала со многими хоровыми коллективами, которые стали лауреатами конкурсов различного уровня, заслужили признание и любовь слушателей родной республики и за ее пределами.

Мужской хор «Дуораан» был создан по идее А.А. Пилецкой в 1998-1999 учебном году в сотрудничестве с известным якутским хормейстером, заслуженным работником образования РС (Я) В.С. Жирковым. Долгие годы она вынашивала идею создать коллектив из представителей сильной половины студенчества колледжа, как выражение мужской солидарности, яркого творческого начала, объединение в единое целое лучших молодых хормейстеров, которые сами стремятся стать руководителями музыкальных коллективов.

А.А. Пилецкая с сыном Владимиром (стоит слева) и хормейстером В.С. Жирковым

На протяжении более четверти века мужской хор «Дуораан» музыкального отделения ЯПК им. С.Ф. Гоголева стал своего рода визитной карточкой данного учреждения, победителем многих хоровых конкурсов и фестивалей, активным участником многих концертных программ столицы нашего края и республики, лауреатом хоровых конкурсов Дальнего Востока, победителем смотров хоровых коллективов Якутска. В 2025 году студенческий мужской хор ЯПК им С. Ф. Гоголева «Дуораан» принимал участие в Дальневосточной Международной хоровой олимпиаде и стал обладателем серебряной медали в номинации «Студенческий хор» (г. Владивосток).

Как опытный педагог и хормейстер А.А. Пилецкая разработала различного рода учебно-методические пособия, осуществила обработку песен для хора, написала статьи по различным вопросам музыкального образования и хорового исполнительства.

За долгие годы преподавательской и творческой деятельности на музыкальном отделении Якутского педагогического колледжа им. С. Ф. Гоголева, Альбина Афанасьевна приобрела большой педагогический опыт, которым она щедро делится со своими учениками и коллегами на уроках, на страницах своих учебных пособий, статей, очерков, при осуществлении обработок известных якутских песен.

К ее знаменательному 80-летнему юбилею была выпущена книга под названием «Якутский хормейстер и педагог Альбина Пилецкая», в которой был обобщен и систематизирован ее уникальный музыкально-педагогический и профессиональный хормейстерский опыт. В данное издание вошли очерк о жизни и деятельности Альбины Афанасьевны, обзор методических работ и статей, написанных ею в разные годы, подготовленные ею избранные хоровые обработки якутских песен, приведены нотные фрагменты, отзывы коллег и учеников, основные достижения, перечень литературы о ней.

Издание адресовано музыкантам, педагогам, хормейстерам, специалистам, работающим в сфере профессионального и самодеятельного художественного творчества.

Татьяна ПАВЛОВА-БОРИСОВА, заслуженный деятель искусств РС (Я)