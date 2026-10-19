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20.10.2026 08:53
чтение: 0 мин
Судебная хроника
#незаконная добыча полезных ископаемых
#предприниматель
#ущерб

Думал обойтись копеечным штрафом? Не тут-то было

📑По иску прокурора с предпринимателя взыскан ущерб в размере 1,5 млн руб. за незаконную добычу полезных ископаемых

Прокуратура Хангаласского района установила, что при ремонте подъездной дороги в с. Еланка индивидуальный предприниматель произвёл разрытие скального грунта.

По акту обследования Министерства промышленности и геологии РС (Я) ущерб недрам оценён в 1,5 млн руб.

За пользование недрами без лицензии предприниматель был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ и оштрафован на 30 тыс. руб., штраф уплачен.

⚖️Для возмещения вреда прокурор обратился в суд, и иск был удовлетворён в полном объёме.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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