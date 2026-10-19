Думал обойтись копеечным штрафом? Не тут-то было
📑По иску прокурора с предпринимателя взыскан ущерб в размере 1,5 млн руб. за незаконную добычу полезных ископаемых
Прокуратура Хангаласского района установила, что при ремонте подъездной дороги в с. Еланка индивидуальный предприниматель произвёл разрытие скального грунта.
По акту обследования Министерства промышленности и геологии РС (Я) ущерб недрам оценён в 1,5 млн руб.
За пользование недрами без лицензии предприниматель был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ и оштрафован на 30 тыс. руб., штраф уплачен.
⚖️Для возмещения вреда прокурор обратился в суд, и иск был удовлетворён в полном объёме.
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