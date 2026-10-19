Якутск может стать молодёжной столицей России — поддержим родной город!
Якутск претендует на звание «Молодёжная столица России» в рамках Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых», которую проводит Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Что это за премия?
«Время молодых» — это ежегодная премия, направленная на признание достижений в сфере молодёжной политики, поддержку инициатив и распространение лучших практик работы с молодёжью по всей стране.
Специальная номинация «Молодёжная столица России» позволяет городам заявить о своих достижениях, возможностях для самореализации молодых людей, развитии молодёжной инфраструктуры и проектах, которые объединяют активную молодёжь.
Что даст победа Якутску?
— Повысит узнаваемость города на федеральном уровне;
— Поможет привлечь внимание к молодёжным проектам и инициативам;
— Откроет новые возможности для обмена опытом и сотрудничества с другими регионами;
— Укрепит статус Якутска как города, где молодёжь может учиться, развиваться, реализовывать идеи и менять жизнь к лучшему.
Почему это важно для каждого из нас?
Молодёжная столица — это не просто почётное звание. Это признание потенциала города, его жителей и, прежде всего, молодых людей, которые создают его настоящее и будущее.
У Якутска есть талантливая молодёжь, активные сообщества, интересные проекты и уникальная культура. Наша задача — рассказать об этом всей России!
Поддержим Якутск вместе!
Публикуйте посты во ВКонтакте и рассказывайте, почему именно наш город достоин стать Молодёжной столицей России в 2027 году. Делитесь любимыми местами, историями, достижениями и идеями о будущем Якутска.
Каждая публикация — это возможность показать, чем живёт наша молодёжь и почему Якутск достоин победы!
#МолодежнаяСтолица2027 #Якутск
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