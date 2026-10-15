Юра Борисов сыграет красного командира Строда в якутском фильме

Юра Борисов снова снимется у якутского режиссёра Владимира Мункуева — в исторической драме «Зимняя дорога».

Юра Борисов исполнит роль красного командира Ивана Строда. Об этом Мункуев сообщил на питчинге кинопроектов в Минкультуры.

Что известно:

В основе фильма — события Гражданской войны в Якутии 1922–1923 годов.

В центре сюжета судебный процесс в Чите над белым генералом Анатолием Пепеляевым и офицерами его Сибирской добровольческой дружины после провала похода в Якутию.

Ключевая часть истории — суд, где Строд, несмотря на противостояние с Пепеляевым на поле боя, выступает против обвинений в жестокости со стороны белых.

Режиссёр работает над проектом около пяти лет, кастинг шёл два года.

Съёмки планируются зимой в Якутии, премьера — в 2028 году.