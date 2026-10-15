Юра Борисов сыграет красного командира Строда в якутском фильме
Юра Борисов снова снимется у якутского режиссёра Владимира Мункуева — в исторической драме «Зимняя дорога».
Юра Борисов исполнит роль красного командира Ивана Строда. Об этом Мункуев сообщил на питчинге кинопроектов в Минкультуры.
Что известно:
В основе фильма — события Гражданской войны в Якутии 1922–1923 годов.
В центре сюжета судебный процесс в Чите над белым генералом Анатолием Пепеляевым и офицерами его Сибирской добровольческой дружины после провала похода в Якутию.
Ключевая часть истории — суд, где Строд, несмотря на противостояние с Пепеляевым на поле боя, выступает против обвинений в жестокости со стороны белых.
Режиссёр работает над проектом около пяти лет, кастинг шёл два года.
Съёмки планируются зимой в Якутии, премьера — в 2028 году.
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