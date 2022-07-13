Якутский композитор Владимир Ксенофонтов встретил свое 75-летие

Июнь 2022 года был богат культурными событиями, в том числе в сфере музыкального искусства. Известный якутский композитор, заслуженный деятель искусств РФ и РС (Я) Владимир Ксенофонтов встретил свой знаменательный 75-летний юбилей. В связи с этим Историческом зале Национальной библиотеки РС(Я) прошла «Музыкальная гостиная», приуроченная к этой крупной дате. Автор проекта, ведущая вечера -заслуженный деятель искусств РС(Я), кандидат искусствоведения Татьяна Павлова-Борисова и отличник культуры РС(Я) Валентина Колесова познакомили слушателей с основными вехами жизни и творчества маэстро, уделив особое внимание балетной музыке маэстро на встрече звучала отрывки из его сочинений «Бохсоруйуу», «Ньырбакаан», «Бэрт Хара»в исполнении оркестра Национального театра танца РС(Я) им. С. А. Зверева – Кыыл Уола (дирижер Анюта Иванова). Все присутствовавшие известные музыканты, деятели якутского искусства тепло приветствовали композитора, отдавая дань уважения его творчеству и таланту.

От себя лично и всего композиторского содружества сердечно поздравляю Владимира Васильевича Ксенофонтова с юбилеем!

Ответственный секретарь Союза композиторов России, научный секретарь Гильдии музыкального образования и Гильдии музыкознания, композитор Павел Левадный приветствовал юбиляра следующими словами:

«Владимир Ксенофонтов относится к плеяде выдающихся композиторов, развивающих национальные композиторские школы, увековечивающих музыкальную идентичность своего народа в бессмертных жанрах академической музыки. Будучи автором многочисленных опер, симфоний, концертов и камерных сочинений, Владимир Васильевич значительно обогатил традиции якутской композиторской школы. А благодаря его активной педагогической деятельности «путёвку» в мир профессиональной музыки получили десятки юных композиторов, продолжающих традиции своего выдающегося учителя. От всей души желаю Владимиру Васильевичу крепкого здоровья неиссякаемого источника вдохновения, новых идей, сочинений, премьер и исполнений! Многая лета!».