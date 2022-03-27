В Якутске мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии Российский Федерации, прошли на площади Победы и в сквере имени Героя России Александра Рыжикова.

Начальник Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) полковник полиции Сергей ЧЕЛИЩЕВ, его заместители, а также руководство и личный состав ЦЛРР, УВО и ветераны войск правопорядка почтили минутой молчания память тех, кто погиб на полях сражений. После возложения цветов к вечному огню и к бюсту Героя России Александра Рыжикова, начальник тероргана поздравил участников митинга с профессиональным праздником и пожелал успехов в профессиональной деятельности, оптимизма, и мирного неба над головой.

Также сегодня росгвардейцы в Градоякутском Преображенском Кафедральном соборе приняли участие в молебне о здравии воинов, задействованных в специальной военной операции на территории Украины. Божественную литургию совершил Архиепископ Якутский и Ленский РОМАН. Священнослужитель отметил, что молитва и мир в душе всегда помогают достойно пройти все испытания.

Якутские росгвардейцы поставили свечи за здравие боевых товарищей, совершили молитву и приложились к святыням. Таким образом они передали свою поддержку, тепло и уверенность в успехе тем, кто выполняет служебный долг в зоне конфликта.