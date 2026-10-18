Враг сжигает бензин – завозим с Беларуси и Индии. Чем помочь стране?

Несмотря на предупреждения американцев Украина продолжает бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам. 15 октября атакованы НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

На фоне атак врага объем производимого бензина снизился до 3,5 млн тонн в год, а необходимо в три раза больше. Выручает импорт топлива из Белоруссии, Индии и ряда других стран. Между тем, завозной бензин, по понятным причинам, дороже отечественного. Он реализуется преимущественно в сети негосударственных АЗС. Об этом написали ряд центральных изданий, в том числе «Коммерсант».

В результате атак укронационалистов и их западных кураторов по нашим НПЗ — будут расти цены на бензин, что скажется на повышении цен на продукты и в целом на все. Каждый из нас это ощутит.

Необходимо обеспечить усиление защиты наших стратегических объектов, а также увеличить их количество.

Чем можем помочь мы?

С момента обучения в региональной кадровой программе я неоднократно выступал за создание специальных подразделений из числа ветеранов Спецоперации на Украине для усиления имеющихся спецслужб. Предлагал свою инициативу не только в кабинетах, но и на совещании Общественного совета МВД.

Также была инициатива по строительству НПЗ в Якутии с использованием газоконденсата с Кысыл-Сыр. Обе инициативы прозвучали до атак Киева по топливной промышленности, ещё летом 2025 года.

Вышеуказанные предложения были внесены в правительство республики в письменном виде, а также опубликованы в республиканских изданиях. К сожалению, реакции не последовало.

Судя по призывам военного комиссара нашей республики, недавно, в августе, начали создаваться группы резервистов для защиты стратегических объектов. Между тем, в Крыму и соседних с территорией выполнения специальных задач регионах, Мобильные огневые группы из резервистов были созданы уже давно. К сожалению, суммы довольствия в объявлении якутского республиканского военкомата достаточно скромные.

Однако, несмотря на низкую финансовую привлекательность, считаю необходимым помогать в обороне нашей большой страны, ради безопасности и стабильности жизни мирного населения всей России.

Знаком лично с несколькими демобилизованными по тяжёлым ранениям и окончанию срока контракта ветеранами, кто уже на стадии оформления в мобилизационный резерв. Есть и те, кто обучился в Санкт-Петербурге в борьбе с БПЛА, но, к сожалению, остался невостребованным. Например, демобилизованный по тяжёлому ранению боец с позывным «Ленин» из Ленского района.

Надеюсь, после данной публикации и моих обращений как общественника, ленский ветеран будет принят в резерв и мы все вместе встанем на защиту Отечества!

А ты записался в Мобилизованный резерв?!

С уважением Назар ПЕТРОВ — «Zингер», инвалид боевых действий, член общественных организаций.