Золото моют — налоги прячут: Кто покрывает налоговый беспредел старателей?

Закон не писан? Почему золотодобытчики в Иенгре игнорируют Налоговый кодекс РФ

Народный депутат Якутии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков поднимает злободневный вопрос, который касается не только бюджетной справедливости, но и всего будущего существования уникального эвенкийского наслега.

На территории Иенгры — единственного места компактного проживания эвенков в Южной Якутии — ведётся масштабная добыча россыпного золота. Однако налоговые отчисления от этой деятельности в местный бюджет практически не поступают.

Масштаб проблемы, которую поднимает депутат Александр Кошуков, огромен! По данным главы наслега Юрия Юхновца, на земле эвенков сегодня оформлено 168 промышленных лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых — в первую очередь, золота. При этом бюджет Иенгринского эвенкийского национального наслега остаётся жестко убыточным. В этом году собственные доходы поселения составляют всего 1,9 млн рублей, из которых налоговые доходы — 1,8 млн. Основным источником собственных доходов является НДФЛ, на который приходится около 92% налоговых поступлений.

Возникает парадоксальная ситуация: крупные золотодобывающие предприятия ведут активную деятельность на территории наслега, их работники трудятся здесь целыми старательскими сезонами. При этом налог на доходы физических лиц с их заработных плат в полном объёме уходит по месту регистрации головных офисов компаний.

Обязанность золотодобывающих компаний регистрировать обособленное подразделение в Иенгре возникает автоматически согласно пункту 2 статьи 11 Налогового кодекса РФ, поскольку их сотрудники ведут добычу золота на участках вне юридического адреса головного офиса и трудятся там стационарно целыми сезонами, то есть заведомо дольше установленного законом одного месяца. Неисполнение этого требования нарушает порядок распределения НДФЛ по статье 226 НК РФ, лишает местный бюджет законных миллионов рублей налоговых отчислений и влечет за собой жесткие санкции по статье 116 НК РФ

Однако, как показывает анализ, подавляющее большинство старательских артелей, работающих на территории Иенгринского наслега, зарегистрированы в других муниципальных образованиях — либо в городе Нерюнгри, либо за пределами Нерюнгринского района и Якутии. При этом они не создают обособленных подразделений по месту фактического осуществления добычи, хотя их работники трудятся на территории наслега более одного месяца в течение старательского сезона. В результате НДФЛ уплачивается по месту регистрации головной организации, а не по месту фактической работы сотрудников.

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков последовательно отстаивает интересы жителей Иенгры. Ранее он уже направлял обращения в прокуратуру Республики Саха (Якутия) по итогам проверки территории наслега, где работали золотодобывающие предприятия с нарушениями экологического законодательства. Депутат неоднократно поднимал в Ил Тумэне вопросы безопасного водоснабжения Иенгры и защиты традиционных земель эвенков.

Сейчас Александр Кошуков ставит вопрос о необходимости регистрации обособленных подразделений золотодобывающих предприятий на территории национального эвенкийского наслега Иенгра — по месту, где ведётся их работа. Это позволило бы не только обеспечить справедливое распределение налоговых поступлений, но и повысить ответственность недропользователей перед местным сообществом.

Пока золотодобывающие компании «оптимизируют» налоговую нагрузку в собственных интересах, жители Иенгры остаются один на один с последствиями промышленной деятельности. Как показала проверка, проведённая Александром Кошуковым и главой наслега Юрием Юхновцом, после ухода компании «Титан Автотрейд» на месте работы остались только камни, грязная вода и нарушенная почва. Загрязнённая технологическая вода, прорвав заграждения, хлынула в ручей Волковский, который является единственным источником питьевой воды для села. Рекультивация земель не проведена, а часть территории наслега стала непригодной для традиционной хозяйственной деятельности эвенков.

При этом бюджет наслега, который мог бы получить дополнительные средства на решение экологических и социальных проблем, остаётся без значительной части налоговых поступлений от деятельности тех самых предприятий, которые наносят ущерб территории.

Регистрация золотодобывающих предприятий на территории Иенгринского наслега — это не только вопрос бюджетной справедливости, но и шаг к тому, чтобы голос коренного народа был услышан, а его земля получала реальную защиту и поддержку от тех, кто извлекает из её недр прибыль.

В своем обращении на имя руководителя Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия) Владимира Афанасьевича Софронова народный депутат Якутии просит устранить нарушения налогового законодательства и защитить бюджетные интересы МО «Иенгринский эвенкийский национальный наслег». В частности, Александр Кошуков обращает внимание, что недропользователь ООО «Золото Тимптона» осуществляет добычу руд и песков драгоценных металлов в Южно-Якутском золотоносном регионе. Фактическое ведение открытых горных работ, размещение вахтовых поселков, тяжелой техники и обогатительных мощностей предприятия сосредоточено в бассейнах верхнего течения реки Тимптон и на впадающих в нее ручьях (Орогоччу, Утанах, Андриановский и др.). Данные участки географически и административно находятся в границах территории традиционного природопользования «Иенгринское».

Но ООО «Золото Тимптона» до настоящего времени не зарегистрировало обособленное подразделение по месту фактического осуществления деятельности. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с заработных плат наемных работников в полном объеме перечисляется по месту регистрации головного офиса в бюджет города Нерюнгри.

Аналогичное ситуация складывается и с другими недропользователями, действующими на территории Иенгринского эвенкийского национального наслега. Александр Кошуков намерен инициировать на уровне Правительства Республики Саха (Якутия) и Государственного Собрания (Ил Тумэн) обсуждение вопроса о механизмах контроля за уплатой НДФЛ недропользователями, осуществляющими деятельность на территориях компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, с привлечением Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я), Министерства финансов РС(Я) и прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Вопрос, поднимаемый Александром Кошуковым, выходит за рамки одного наслега. Это проблема всех ресурсодобывающих территорий, где компании регистрируются в «удобных» муниципалитетах, а бремя экологических и социальных последствий несут местные сообщества. Для Иенгры это особенно чувствительно: наслег является местом компактного проживания эвенков, и сохранение их традиционного уклада жизни напрямую зависит от того, будут ли промышленные предприятия нести соразмерную ответственность перед территорией, на которой они работают.